記憶體漲價趨勢持續 通富微等A股多家上市公司宣布擴產

受AI算力需求爆發影響，記憶體產能供應吃緊，價格大幅上漲。機構分析師表示今年第1、第2季度記憶體及下游產品漲價預計還將延續，產能供應會在2027年下半年有所緩解。包括通富微、天山電子、長電科技等多家大陸記憶體企業，相繼公布擴大產能專案，計畫加大研發投入。

中國證券報報導，群智諮詢半導體事業部資深分析師王旭東表示，2025年以來，記憶體廠商開始逐步增加資本支出，透過新建廠房、新投設備，以及升級改造老製程設備等方式，提高記憶體產能，「但廠房的建設以及產線的調試量產需要較長時間，預計記憶體產能供應會在2027年下半年有所緩解。」

王旭東稱，大陸廠商正積極擴展產能，同時投入高階記憶體技術研發，終端廠家也在增加國產記憶體件的採購占比，大陸記憶體廠商將進一步提升市占。

多家A股上市公司近期披露研發、擴產計畫。天山電子12日公告，公司透過武漢鼎典投資新存科技和天鏈芯，戰略性投資布局「記憶體研發與製造-主控晶片與記憶體模組研發-記憶體模組製造-市場商業化拓展」垂直整合全鏈條，並計畫構建從AI算力底層支撐到智慧終端機應用的完整存儲生態能力。

長電科技曾於2024收購晟碟半導體，晟碟半導體主要從事快閃記憶體存儲產品的研發、封裝和測試。長電科技在9日發布的投資者關係活動表中提到，晟碟工廠在2025年下半年營運進一步改善，長電科技與外方股東持續加大對工廠的聯合投入，聚焦新產品的技術迭代與產能擴張。預計公司全年記憶體業務將保持快速增長。

通富微電9日發布公告，擬募資不超過人民幣44億元用於項目建設，其中擬投入人民幣8億元用於記憶體封測產能提升項目。公告介紹，該專案建成後年新增記憶體封測產能84.9萬片，將有助於公司進一步擴大生產規模、優化產品結構、增強抗風險能力。

兩家記憶體龍頭企業的上市進程受到市場關注。大陸記憶體龍頭兆易創新13日在港交所掛牌上市。大陸DRAM產業龍頭企業長鑫科技2025年12月30日向上海證券交易所遞交招股書。

招股書披露，長鑫科技計畫募集資金人民幣295億元，其中人民幣75億元擬用於記憶體晶圓製造量產線技術升級改造專案，人民幣130億元擬用於DRAM記憶體技術升級專案，人民幣90億元擬用於DRAM前瞻技術研究與開發專案。

市場研究機構Counterpoint Research發布報告顯示，記憶體行情已經超過2018年的歷史高點，供應商議價能力已達到歷史最高水準，預計2026年第1季度市場價格還將上漲40%至50%，第2季度繼續上漲約20%。

記憶體廣泛應用於伺服器以及個人電腦、智慧手機等電子產品。有陸媒近日報導，以256G的DDR5伺服器記憶體為例，單條價格已超過人民幣4萬元，如果按1盒100條計算，1盒產品價格已超過上海部分房產。