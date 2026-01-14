大陸12月以美元計價出口年增6.6% 進口年增5.7% 外貿增速超預期擴大

大陸海關總署14日公布，按美元計，大陸12月以美元計價出口年增6.6%，前值為5.9%，增幅較上月擴大；進口年增5.7%，前值僅為1.9%。12月貿易順差1,141.4億美元，預期為順差1,143.5億美元。2025年大陸成為工業機器人的淨出口國。

華爾街見聞報導，2025年全年，貨物貿易進出口總值人民幣45.47兆元，首次突破人民幣45兆元，年增3.8%，自2017年起連續9年保持增長。

其中，出口人民幣26.99兆元，增長6.1%；進口人民幣18.48兆元，規模創歷史新高，年增0.5%，將連續17年成為全球第二大進口市場。

2025年是「十四五」收官之年，回顧「十四五」時期大陸外貿發展，累計進出口規模突破人民幣200兆元，比「十三五」時期增長四成，年均增長7.1%。

大陸海關總署副署長王軍在國新辦新聞發布會上，展望2026年的外貿形勢指出，總的來看，全球貿易增長動力不足，多個國際組織均下調了全球貨物貿易增長預期。「同時我們也要看到，我國的制度優勢、市場優勢、產業體系優勢、人才資源優勢更加彰顯，交易夥伴更加多元、抗風險能力顯著增強。」

王軍還表示，2025年高技術產品出口年增13.2%，拉動大陸出口增長2.4個百分點。其中，專用裝備、高階機床、工業機器人出口分別增長20.6%、21.5%和48.7%。特別是工業機器人，2025年出口超過了進口，大陸成為工業機器人的淨出口國。

界面新聞報導，中國銀河證券首席經濟學家章俊表示，2026年大陸出口的確定性更強，尤其美國或更加關注內政，中美貿易衝突的不確定性大幅下行，會更加助力全球貿易恢復。此外，美國聯準會在2026年持續降息，可能會推動美國傳統行業復甦，也有利於出口。

財信金控首席經濟學家伍超明認為，2026年大陸出口將面臨機遇與挑戰並存的複雜局面。一方面，全球貿易增長整體放緩、美國「搶進口」透支效應、中歐貿易摩擦及高基數將制約出口讀數。

另一方面，產業鏈競爭力優勢、AI驅動的高技術產品出口持續放量、企業加速出海深化與東協非洲等非美市場合作，加上全球降息周期溫和提振外需，將提供韌性支撐。