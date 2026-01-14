快訊

將成獨夫全斗煥第二？南韓尹錫悅被求處死刑仍無悔意

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

大陸2025年人民幣計出口增6.1% 進口升0.5%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸海關總署14日公布，以人民幣計價， 2025年全年出口人民幣26.99兆元，年增6.1%；進口人民幣18.48兆元，增長0.5%。中新社
大陸海關總署14日公布，以人民幣計價， 2025年全年出口人民幣26.99兆元，年增6.1%；進口人民幣18.48兆元，增長0.5%。中新社

大陸海關總署14日公布，以人民幣計價， 2025年全年出口人民幣26.99兆元，年增6.1%；進口人民幣18.48兆元，增長0.5%。

以人民幣計價，2025年進出口總值人民幣45.47兆元，年增3.8%，規模再創新高。

大陸海關總署副署長王軍表示，2025年進出口總值邁上新台階，超過人民幣45兆元，創歷史新高，大陸將繼續保持全球貨物貿易第一大國地位。

王軍指出，大陸與240多個國家有貿易往來，與190多個國家出口實現增長。其中，對共建「一帶一路」國家進出口人民幣23.6兆元，年增6.3%，占進出口總值的51.9%。對東協、拉美及非洲分別進出口人民幣7.55兆元、3.93兆元及2.49兆元，分別增長8%、6.5%及18.4%。

2025年，大陸高技術產品出口人民幣5.25兆元，年增13.2%。「新三樣」（電動車、太陽能電池及鋰電池）、風力發電機組等綠色產品出口分別增長27.1%、48.7%。自主品牌產品出口增長12.9%，占出口總值的比重提升1.4個百分點。

王軍提到，在國際市場價格下降的情況下，自2025年第2季起，大陸進口連續3個季度保持增長。全年進口機電產品人民幣7.41兆元，年增5.7%，其中電子元件，電腦零部件進口分別增長9.7%、20%。原油，金屬礦砂等大宗商品進口量分別增加4.4%、5.2%。乾鮮瓜果，食用植物油等消費品進口分別增長5.6%、16.6%。

另外，大陸有進出口紀錄的經營主體超過78萬家。其中，民營企業繼續發揮外貿「主引擎」作用，進出口人民幣26.04兆元，年增7.1%，占進出口總值的比重提升至57.3%。

