美放寬輝達H200晶片出口大陸 陸媒：美國選擇性放行含「三重算計」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國川普政府13日放行輝達向大陸銷售次高階人工智慧晶片H200，並公布相關管制規則。陸媒分析，美方此次鬆綁暗藏三重算計，分別是覬覦大陸500億美元級的AI市場蛋糕、為輝達等企業紓困、試圖以技術供應麻痺陸企自主研發意志。路透
美國川普政府13日放行輝達向大陸銷售次高階人工智慧晶片H200，並公布相關管制規則。陸媒分析，美方此次鬆綁暗藏「三重算計」，分別是覬覦大陸500億美元級的AI市場蛋糕、為輝達等企業紓困、試圖以技術供應麻痺陸企自主研發意志。

大陸半導體媒體「芯通社」公眾號14日刊文分析，從2025年12月川普高調宣布相關政策，到如今監管規則落地，這場牽動全球AI產業的晶片鬆綁，絕非單純的商業決策，而是多重利益交織的戰略博弈。

文章指出，美方此次鬆綁暗藏「三重算計」：一是覬覦大陸500億美元級的AI市場蛋糕，透過25%的交易抽成充實財政，僅輝達單季度中國區收入就可能為其帶來7.5億美元紅利；二是為輝達等企業紓困，因為先前的出口禁令讓這些巨頭錯失關鍵市場，如今開放銷售可挽回巨額營收損失；三是試圖以技術供應麻痹大陸企業的自主研發意志，延續美國在晶片領域的話語權。

該文認為，美方的算盤顯然低估了大陸市場的成熟度與自主決心。2025年7月，大陸國家網信辦就H20算力晶片的漏洞後門安全風險約談輝達，早已為依賴外部高階晶片敲響警鐘。

文中稱，輝達執行長黃仁勳曾坦言「美國並非AI競賽唯一參與者」，這一判斷正被大陸晶片產業的突圍實踐印證。如今華為昇騰、寒武紀等大陸國產晶片性能已逼近H200，在許多應用場景實現高效替代。2025年大陸國產AI晶片廠商更集體登陸資本市場，摩爾線程、沐曦股份等企業上市首日市值，均突破人民幣2,800億元。

該文特別提到，值得注意的是，此次鬆綁並非全面開放，美國商務部仍保留審批與安全審查權，且僅放行特定規格產品，核心技術封鎖的大方向並未改變。這種「選擇性放行」反而讓更多大陸企業認清現實：核心技術依賴外部供應始終是懸在頭頂的一把劍。

該文認為，H200對陸出口的鬆綁，本質是美國在科技競爭與經濟利益間的權衡之舉；但對於大陸而言，這既是短期內補充算力的契機，更是強化自主創新的催化劑。

文章總結，從安全性漏洞約談引發的警惕，到大陸國產晶片企業的集體崛起，大陸AI產業已走過「依賴進口」的初級階段。未來唯有持續深耕核心技術、構建自主生態，才能在全球晶片博弈中真正掌握主動權，讓科技自立自強成為不可逆轉的時代潮流。

