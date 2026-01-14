【專家之眼】「十五五」計畫下兩岸農業競合的商機與轉機

2026年為中國第15個五年計畫（2026至2030年）的開局之年，該計畫闡明未來五年中國總體施政方向和方針，例如推動兩岸和平發展、加速突破高科技關鍵技術瓶頸、解決好三農問題等等，這將深刻影響中國未來的產業結構，社會發展以及兩岸關係的走向！

「民以食為天」，農業同樣是兩岸重視的民生產業和戰略物資，過去兩岸關係春暖花開，中國官方給與台灣農產品進口諸多的貿易紅利，一度成為台灣最大的農產品貿易出口國；但隨著民進黨執政，兩岸關係走向惡化，中國政府也逐步回收紅利（如限縮ECFA早收清單項目、暫停台灣部分水果和水產品進口、對台啟動貿易壁壘調查等），台灣農產品出口到中國大陸從首位降為第二，台灣農產品總出口值也從56.7億美元降為48.9億美元，顯現中國大陸仍是無法忽視的消費大國。

農業列中國「十五五」計畫的核心議題，「糧食安全」不僅攸關國計民生，經濟發展和社會穩定，也是國家安全的重要基礎，世界上真正強大的國家，都有能力解決自己的吃飯問題。當前中國農業勞動生產力、農業科技進步貢獻率、永續發展能力與世界農業強國相比仍有差距，使得中國糧食供需整體處於緊平衡狀態，時刻不能放鬆。

為了要讓14億人民「吃得飽」、「吃得安全」、「吃得健康」，中國在「十五五」計畫中，將透過統籌發展「科技農業」、「綠色農業」、「品質農業」、「品牌農業」，就如同汽車的四個輪子，共同推動農業強國建設，加速培育農業新質生產力，要把農業建成現代化大產業，讓農業成為更具吸引力產業，並建構多元食物供給體系，把糧食安全主動權牢牢掌握在自己手中。

這項計畫將讓兩岸農業出現兩項競合的機會，首先，台灣在「科技農業」、「品質農業」和「精緻農業」領域深耕多年，累積不少的技術和經驗，近年來也致力於「綠色農業」和「品牌農業」的開發，兩岸在這兩大領域確實有許多可以交流和合作互利之處，一來可以避免水土、人力、資金等資源的重複使用，二來可以發揮「乘數效應」，一起賺世界的錢，三來台灣不只賣農產品，更可以賣品種、賣種苗、賣技術、賣設施，獲利更大，兩岸創造「共享」時代！

其次，中國想端穩端牢14億多中國人的飯碗，須提高糧食綜合生產能力，其中「良種」與「良法」配合使用所產生的倍增效應，可滿足這樣的需求。掌握種源跟掌握糧食來源同樣重要；種子被視為農業的「晶片」，只有使用「中國種」的「中國糧」，才能避免外部斷供引發的戰略風險。

台灣在農業種源保存，技術和人才等資源和經驗上，和中國可以互補，透過雙向交流，合作可以讓育種方式由「經驗育種」轉變為「精準育種」，讓更多優質的品種能儘快投入實際生產並成為主流，藉以提高單位產量，產能和產值；而台灣不僅可以獲得大量優質種源，來育成更多更好的品種，也可以避開過去依靠單方面讓利，而忽視外銷品質和安全的掌控。

最重要的是，台灣面對中國市場應「端正」心態，不能老想依賴「惠台紅利」，而忽略品管，應該將中國視為高端消費客群，以安全，質優和獨特性的品牌形象，來獲取中國消費者青睞，爭取更多的外匯。

面對中國「十五五」計畫，台灣選擇繼續「倚美抗中」，或「開創合作共贏新局面」，關係台灣未來命運，就看台灣民眾如何抉擇！