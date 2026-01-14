DeepSeek下一代AI模型來了 旗艦版V4傳2月亮相

大陸AI新創公司深度求索 （DeepSeek）近年爆紅，近期傳出可能於2月發布新一代旗艦AI模型DeepSeek V4之際，該公司在12日深夜發表新論文，聚焦大模型的條件記憶模組，即透過分工優化算力，來提升新模型效率，讓它又快又聰明，被業內認為是對V4模型技術架構的預告。

DeepSeek這次發表新論文是與北京大學合作完成，作者列有DeepSeek創始人梁文鋒的署名，名稱為「基於條件查找的條件記憶：大型語言模型稀疏性的新維度」。

綜合第一財經、科創板日報等報導，論文出發點來自大模型通常包含兩種性質不同的任務，一種是需要深度動態計算的組合推理，另一種則是檢索靜態知識，而現有架構處理推理和固定知識的方法，效率較低且浪費算力。

有觀點分析，現時主流大模型，比如GPT、DeepSeek-V3等，本質上都是「Transformer架構」，該架構缺乏原生記憶能力，導致每次指令都得重新運算，而Deepseek提出的記憶模組，像給AI裝上外掛記憶硬碟，能把常見短語、固定搭配、實體名稱提前存成「記憶條目」，讓在同等算力下，AI展現更聰明的運用。

自2024年底發布V3模型後，DeepSeek的下一代旗艦模型一直未出，科技媒體The Information近期引述消息人士報導，DeepSeek計劃於農曆新年前後推出新一代旗艦AI模型V4，內部測試顯示，DeepSeek V4在AI編程表現上有望超越OpenAI的GPT系列及Anthropic的Claude。