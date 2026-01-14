陸記憶體大廠 兆易創新港股上市首日飆漲

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸記憶體大廠兆易創新昨（13）日在香港掛牌上市，完成「A+H」雙資本平台建構。上市首日股價一度飆漲54%，截至收盤漲幅回落至37.5%，報港幣222.8元。

彭博分析認為，兆易創新在香港首次亮相之際，正值記憶體價格因供應短缺而上漲，該公司加入大陸科技企業上市浪潮，以與美光科技等巨頭展開競爭。

兆易創新每股發行價為港幣162元，融資港幣46.8億元（約新台幣192億元），是近來在香港上市的第二家半導體公司。豪威集團則於12日率先掛牌，成為港股「影像感測器第一股」。

兆易創新市場地位突出。根據諮詢公司弗若斯特沙利文（Frost & Sulliva）報告，兆易創新是全球唯一在編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、單層單元快閃記憶體（SLC NAND Flash）、利基型DRAM和微控制器（MCU）四大領域均躋身全球前十的晶片設計公司。

其中NOR Flash、SLC NAND Flash和MCU三項位列大陸第一，利基型DRAM和指紋感應器晶片則位居大陸第二。

兆易創新的業績充分顯現記憶體產業的周期特性。2022年淨利達人民幣20.5億元，2023年受產業低谷影響驟降至人民幣1.6億元，2024年迅速回升至人民幣11億元，2025年上半年淨利人民幣5.8億元。

人民幣 香港

延伸閱讀

瑞昱打入輝達記憶體鏈 市場形容「群聯第二」

記憶體漲價 影響出貨量

台股ETF十強 紅不讓

「群聯第二」出現了 瑞昱打入輝達記憶體供應鏈

相關新聞

專家：估陸銷歐電動車年增20%

中歐在電動汽車反補貼爭端上取得重大進展，雙方已就「最低價格方案」達成協議。大陸專家指出，這項舉措初期有可能出現銷量短期波...

利率掉到1字頭…陸存款搬家 估13兆轉進A股

大陸投行中金公司估計，大陸銀行體系中，今（2026）年1年期以上定期存款到期量接近人民幣67兆元（約新台幣301兆元），...

瑞銀：亞太區仍是增長關鍵市場

全球經濟不確定性升高、資本市場波動之際，瑞銀集團首席執行長安思杰昨表示，地緣政治、科技投資回報與估值、以及債務與信貸環境...

去年PC市場 聯想年增14.6%居首

市場研究機構Omdia最新研究顯示，2025年全年PC出貨量達到2.795億台，較2024年增長9.2%。其中，聯想20...

聯想2025年PC市占25.4％ 穩居全球龍頭 惠普、戴爾分居二、三名

市場研究機構Omdia最新報告顯示，2025年全球PC出貨量達到2.795億台，較2024年增長9.2%。其中，聯想去年...

DeepSeek下一代AI模型來了 旗艦版V4傳2月亮相

大陸AI新創公司深度求索 （DeepSeek）近年爆紅，近期傳出可能於2月發布新一代旗艦AI模型DeepSeek V4之...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。