陸記憶體大廠 兆易創新港股上市首日飆漲

大陸記憶體大廠兆易創新昨（13）日在香港掛牌上市，完成「A+H」雙資本平台建構。上市首日股價一度飆漲54%，截至收盤漲幅回落至37.5%，報港幣222.8元。

彭博分析認為，兆易創新在香港首次亮相之際，正值記憶體價格因供應短缺而上漲，該公司加入大陸科技企業上市浪潮，以與美光科技等巨頭展開競爭。

兆易創新每股發行價為港幣162元，融資港幣46.8億元（約新台幣192億元），是近來在香港上市的第二家半導體公司。豪威集團則於12日率先掛牌，成為港股「影像感測器第一股」。

兆易創新市場地位突出。根據諮詢公司弗若斯特沙利文（Frost & Sulliva）報告，兆易創新是全球唯一在編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、單層單元快閃記憶體（SLC NAND Flash）、利基型DRAM和微控制器（MCU）四大領域均躋身全球前十的晶片設計公司。

其中NOR Flash、SLC NAND Flash和MCU三項位列大陸第一，利基型DRAM和指紋感應器晶片則位居大陸第二。

兆易創新的業績充分顯現記憶體產業的周期特性。2022年淨利達人民幣20.5億元，2023年受產業低谷影響驟降至人民幣1.6億元，2024年迅速回升至人民幣11億元，2025年上半年淨利人民幣5.8億元。