聯想2025年PC市占25.4％ 穩居全球龍頭 惠普、戴爾分居二、三名

市場研究機構Omdia最新報告顯示，2025年全球PC出貨量達到2.795億台，較2024年增長9.2%。其中，聯想去年全年出貨量達7,085萬台，按年增長14.6%，全球市占25.4％，持續位居市場首位。

緊隨其後的前五大廠商分別為惠普，去年出貨量5,744萬台，全球市占20.6%；戴爾出貨4,189萬台，市占15%；蘋果出貨2,767萬台，市占9.9%；華碩出貨2,006萬台，市占7.2%。如果從出貨量的年增速來看，蘋果以16.4%的增速位居第一，戴爾的增速最低，只有7.2%。

儘管2025年整體PC市場表現良好，但從年中開始，記憶體供應趨緊，並伴隨價格上漲壓力。到2025年12月，PC廠商已開始釋放漲價預期，而記憶體供應不足也已經對2026年的出貨展望造成抑制。

Omdia首席分析師葉茂盛表示，從2025年第1季到第4季，主流PC記憶體成本上漲了40%至70%，導致成本壓力最終傳導至消費端。鑒於2026年供應仍然緊張，產業正提升高端產品的比重，同時精簡中低端配置以保護利潤率。

葉茂盛補充表示，2026年換機需求尚未完全消退，供應端壓力將更加突出，供應無法完全滿足需求。實際出貨表現將取決於廠商在記憶體和存儲上的採購能力與議價實力；除了規模之外，其在供應商體系中的履約記錄與信譽，將成為能否在複雜周期中突圍的關鍵因素。

而在各品牌中，聯想繼續領跑PC市場，無論是去年第4季還是全年表現均位居首位。惠普排名第二，2025年第4季出貨1,538萬台，按季或按年相比均實現增長。戴爾在去年第4季出貨1,246萬台，創下2025年單季度最佳表現，按年強勁增長26%。