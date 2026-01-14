瑞銀：陸股市場情緒未過熱 資產具吸引力

瑞銀大中華研討會（GCC）昨（13）日在上海登場，瑞銀專家表示，在全球愈發重視分散投資的背景下，中國資產吸引力今年有望進一步提升，並成為國際資金多元配置的重要市場。同時，對2026年全年A股市場仍持樂觀態度，強調市場情緒尚未過熱。

瑞銀全球金融市場部中國主管房東明指出，中國資產在新一輪科技革命與產業變革帶動下持續獲得重估。瑞銀觀察到多家大型國際投資機構對中國的持倉比重升至2023年來新高，部分主動型海外基金亦積極加碼中國資產，配置型投資者持續優化中國資產在全球投資組合中的權重。

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪則表示，瑞銀目前超配中國股票市場。儘管房地產與消費仍承壓，但股市表現更多由創新相關板塊帶動，市場結構優化在一定程度上減弱宏觀壓力影響。至於資金面，王宗豪預期，上半年投資機會相對集中，外資將持續加碼中國股市，第一季資金偏好風險資產，中國機構與散戶持續投入。

針對上市企業獲利展望，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊說，A股獲利已由負轉正，市場對2025年與2026年的獲利預期自去年11月起上調，分析師對企業基本面看法改善。儘管A股本益比回升至歷史均值上方，但股權風險溢價仍高於歷史平均，市場情緒尚未過熱。