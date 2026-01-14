利率掉到1字頭…陸存款搬家 估13兆轉進A股

大陸投行中金公司估計，大陸銀行體系中，今(2026)年1年期以上定期存款到期量接近人民幣67兆元（約新台幣301兆元），比2025年高出約人民幣10兆元。在低利率環境下，樂觀情景預計將有人民幣3兆元（約新台幣13.5兆元）資金會流入股市，被視為可能持續推升陸股的重要因素。

近期大陸A股市場量價齊升，昨（13）日滬深兩市成交總額達人民幣3兆6,510億元（約新台幣16.4兆元），連續兩個交易日創下歷史新高，但上證綜指昨天下跌0.64%，收在4,138點。

一財網報導，中金公司最新測算顯示，中國大陸民眾定存2026年到期規模約人民幣75兆元，其中，1年期及以上存款到期約人民幣67兆元，由於大陸近年利率直直落，3年期定存到期後，若要再定存的利率只有1-2%。

貝殼財經查訪多家北京地區的銀行瞭解到，當前部分銀行的存款利率已經全部進入「1字頭」。工行、建行等國有銀行的1年定期存款利率為1.1％，3年期利率最高1.55%。

股份制銀行普遍比國有銀行利率略高，招商銀行1年期定存利率最高1.3％，2年期為1.4%。中信銀行、廣發銀行的1年期存款利率為1.3%，3年期存款利率普遍為1.75%。

曾是行銷旺季「攬儲利器」的大額存單利率更慘，2025年工、農、中、建四大國有銀行還將3個月及以下的大額存單產品年利率，率先調降至0.9％，中小銀行雖跟進調降，但短期限利率降至「0字頭」，是近年來首見。

在銀行定存利率進入「1字頭」、「0字頭」後，存款轉入股市的可能性日益提高。

中金報告認為，民眾存款的主要去向包括消費、購房、貸款償還，以及銀行理財、保險、公募基金、私募基金等多元化管道，最後才是直接進入股市。

根據東吳證券、申萬宏源證券測算，2026年大陸銀行存款搬家流入股市，分三大情景：保守情景，約人民幣0.8兆到1兆元；中性情景，能達到人民幣1.5兆到2.2兆元；樂觀情景，一旦股市賺錢效應拉滿，這部分資金能衝到人民幣3兆元。