交割障礙難解…立訊：聞泰印度資產被查封 已無法轉讓

立訊精密13日表示，由於印度聞泰相關資產存在資產查封、凍結等交割受限情形，導致無法辦理權屬變更手續。

聞泰科技此前公告挑明與立訊精密子公司的交易存在糾紛後，1月13日晚間，立訊精密也發布公告，說明了此事主因在於印度聞泰相關資產存在資產查封、凍結等交割受限情形，導致無法辦理權屬變更手續。

根據2025年5月發布的重大資產出售草案，聞泰科技擬以現金交易方式，以人民幣43.89億元(約新台幣198.7億元)的價格，向立訊精密及立訊通訊轉讓公司下屬昆明聞訊、黃石智通、昆明智通等的100%股權及下屬公司無錫聞泰、無錫聞訊、印度聞泰的業務資產包。除了印度資產外，其他資產已完成變更登記手續，且不涉及仲裁訴訟。

據聞泰科技此前公告，聞泰子公司印度聞泰與立訊聯滔就印度業務資產包的交易存在爭議，爭議事項已被提交至新加坡國際仲裁中心（SIAC）。聞泰科技稱，印度聞泰相關業務資產包已完成轉移，僅印度土地尚需交易對方配合進行資產權屬變更手續，但雙方對印度資產包協議履行有爭議，聞泰科技多次催告立訊聯滔支付剩餘交易對價約人民幣1.6億元(約新台幣7.24億元)，立訊聯滔尚未支付。

立訊通訊是立訊精密的全資子公司，立訊聯滔是立訊通訊子公司。立訊精密公告中則表示，相關協議簽署以來，公司積極推進各項交割前準備工作，並已按約定支付部分交易對價。但由於印度聞泰相關資產存在包括資產查封、凍結等在內的交割受限情形，導致無法辦理權屬變更手續，相關資產交易尚未完成權屬交割。

立訊表示，基於上述因交易對方原因導致的實質性交割障礙，本次印度資產轉讓協定的合同目的已無法實現。立訊聯滔向印度聞泰發出終止協議通知，並要求印度聞泰退還公司已支付的交易對價及其他費用共印度盧比19.77億元（約人民幣1.53億元）。

由於印度聞泰未按要求退還款項，目前立訊聯滔已向新加坡國際仲裁中心提起仲裁申請並提交了仲裁通知，請求裁決終止印度資產轉讓協議，並訴請印度聞泰退還立訊聯滔已支付的交易對價及其他費用合計印度盧比19.77億元，並支付至實際清償之日止的利息。

聞泰科技表示，雙方此前已完成協議約定的資產交割，但立訊方面以協議履行等事宜為由，單方主張終止《印度資產協議》。公司要求立訊聯滔繼續履約、支付剩餘交易對價並賠償相應損失。公司已啟動法律應對程式，但該爭議背景複雜，最終裁決結果及責任歸屬存在不確定性。

針對印度聞泰資產被查封、凍結的事項，聞泰科技相關人士尚未回應。