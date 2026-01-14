去年PC市場 聯想年增14.6%居首

市場研究機構Omdia最新研究顯示，2025年全年PC出貨量達到2.795億台，較2024年增長9.2%。其中，聯想2025年第四季度出貨量達到1,931萬台，按年增長14.4%，全年出貨量達7,100萬台，按年上漲14.6%，均居市場首位。

Omdia報告指出，2025年第四季，桌上型電腦、筆記型電腦及工作站的總出貨量達到7,500萬台，按年增長10.1%。其中，筆記型電腦（含行動工作站）在第四季度的出貨量達到5,860萬台，全年出貨量達到2.204億台，實現2025年按年8%的增長。桌上型電腦在第四季度的出貨量為1,620萬台，全年出貨量達到5,900萬台，按年增長14.4%。

儘管2025年整體PC市場表現良好，但從年中開始，儲存與記憶體供應趨緊，並伴隨價格上漲壓力。到去年12月，PC廠商已開始釋放漲價預期，而供應不足也已對今年出貨展望造成抑制。

Omdia首席分析師葉茂盛表示，從2025年第一季到第四季，主流PC記憶體與儲存成本上漲了40%至70%，導致成本壓力最終傳導至消費端。鑒於2026年供應仍然緊張，產業正提升高端產品的比重，同時精簡中低端配置以保護利潤率。

葉茂盛補充表示，2026年設備更換需求尚未完全消退，供應端壓力將更加突出，供應無法完全滿足需求。實際出貨表現將取決於廠商在記憶體和存儲上的採購能力與議價實力；除了規模之外，其在供應商體系中的履約記錄與信譽，將成能否在複雜周期中突圍的關鍵因素。

而在各品牌中，聯想繼續領跑PC市場，無論是與上一季相比還是全年表現均位居首位。惠普排名第二，2025年第四季出貨1,540萬台，在上一季度和去年同期相比均實現增長。

戴爾在第四季創下2025年單季度最佳表現，實現按年強勁增長26%，全年出貨量達到4,200萬台，比2024年增長7%，在該季度市佔率按年增長2%；蘋果保持第四名，並成為全年增速最快的廠商，全年出貨量達2,800萬台，按年增長16.4%；華碩在季度和全年排名位列第五，第四季出貨530 萬台，全年出貨2,000萬台。