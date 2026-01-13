快訊

上海發布促消費28條 支持消費基礎設施發行REITs

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
為加碼促消費政策，上海近日發布28條新政，包括支持消費基礎設施發行不動產投資信託基金（REITs）並鼓勵地方專項債券。（記者謝守真／攝影）
為加碼促消費政策，上海近日發布28條新政，包括支持消費基礎設施發行不動產投資信託基金（REITs）並鼓勵地方專項債券。

專家指，此舉加強金融對服務業與消費支撐，改善供需結構、提升服務業品質，並透過汽車、家裝等信貸及行動支付便利化，釋放居民消費潛力，推動服務業提質與消費擴容聯動。

上海市13日公告，印發《上海市促進服務業提質增效和消費提振擴容聯動發展的若干措施》（下稱措施），提出28條措施，涵蓋金融、平台經濟、交通出行、文體娛樂、生活服務及檢驗檢測認證等七大面向，聚焦服務業改革。

其中，措施提出，鼓勵金融機構對接商圈、商業設施及社區便民服務設施改造提升等重點項目，加強貸款支持，並支持消費基礎設施發行REITs。措施還指導平台企業良性競爭，規範經營行為，減傭降費，優化入駐押金、訂單抽傭及流量推廣等費用。

第一財經引述上海社科院經濟研究所所長沈開艷表示，措施將促消費重心由短期刺激轉向服務業提質與消費擴容聯動。上海發改委研究院副院長馬海倩指出，新政強調供給端「品質競爭」，以金融支持和制度設計引導服務業從規模擴張走向價值提升。

界面新聞則指，上海交通大學經管學院特聘教授陸銘稱，措施有助挖掘服務消費潛力，形成支持服務業提質與消費擴容的制度和市場環境。上海復旦大學教授張伊娜分析，政策提供明確可行的機制和路徑，有望釋放對消費市場的乘數效應。

服務業 上海 基礎設施

相關新聞

瑞銀：陸2026房市續下行 短期消費雖承壓但中期有望回升

第26屆瑞銀大中華研討會（GCC）13日在上海登場，瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧指，大陸經濟面臨出口放緩與房地產持續...

趁A股高熱行情 上市公司提前「報憂」發布預虧、風險提示

滬深兩市在交易額創新高、滬指連陽後，多家概念股提示風險，近30家上市公司集中發布2025年預虧公告；此外，熱門板塊商業航...

上海發布促消費28條 支持消費基礎設施發行REITs

為加碼促消費政策，上海近日發布28條新政，包括支持消費基礎設施發行不動產投資信託基金（REITs）並鼓勵地方專項債券。

海南全島封關已半個月 學者分析：經濟成就有限但有戰略意義

海南全島封關已半個月，這個全球面積最大的自貿港，目標是要在21世紀中葉成為「高水準自由貿易港」。有學者認為，體制不改的情...

陸企招募規模收縮、員工不敢跳槽 飯店餐飲旅遊業離職率仍最高

大陸人力招募機構今發布報告指出，大陸員工整體離職率降至14.8%，連續三年走低，背後反映的是許多大陸企業在過去一年的招募...

瑞銀：AI、創新板塊帶動陸股 投資吸引力仍存

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪13日表示，大陸股市在政策支持與創新板塊帶動下，仍具一定投資吸引力，但宏觀經濟仍面臨壓力。...

