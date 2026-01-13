瑞銀：陸2026房市續下行 短期消費雖承壓但中期有望回升

第26屆瑞銀大中華研討會（GCC）13日在上海登場，瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧指，大陸經濟面臨出口放緩與房地產持續下行的壓力，2026年經濟增長預估約4.5%，房市跌幅雖較去年收窄，但仍是拖累因素，短期消費表現亦承壓，改善恐要等到2027年後。他並稱，大陸通縮情況可能至今年底或明年才會明顯改善，同時今年消費率占GDP比重將首次成為官方目標。

張寧在媒體分享會中表示，2026年是充滿挑戰的一年，對增長的預測是略微中性一點，2025年經濟增長約為5%左右，今年大概4.5%，2027年可能會更好一些，但4.5%至4.6%的增長依然是非常穩健的成長。

不過，他解釋，這主要受出口減速影響，今年湊方向性壓力影響，大陸的出口增速或從去年的5％左右放緩至3%，原因包括人民幣偏強、國際貿易摩擦以及出口退稅政策調整。同時，消費也呈「穩中有降」態勢。短期來講，因補貼政策有可能邊際退坡，包含房價進一步下跌帶來財富效應的壓制，消費在短期的表現也許不太盡如人意。

消費方面，張寧分析，由於官方補貼可能下降，加上房價持續下跌，抑制居民財富效應，因此短期消費增速可能低於預期，但中期仍有改善空間。他說，「十五五」（2026至2030年）規劃將首次明確消費率占GDP比重的長期目標，對地方政府和主要部委具有考核壓力，預期將觸發未來幾年的結構性政策調整，惟政策思路調整、落實和兌現以及影響消費皆需要時間，因此對2027、2028年以後的消費改善仍積極展望。

談及通膨問題，張寧表示，2026年消費者物價指數（CPI）可能從去年的約0%回升至0.4%，2027年進一步改善。他指，需透過反「內卷」（惡性競爭）、供給側調整以及需求端支持等多管齊下措施，才有望提升整體通膨水準。而生產者物價指數（PPI）2025年負增長約2.6%，今年預計收窄至負1%左右，2027年不排除轉正。大陸終於能在經歷多年整體通縮後，於今年底或明年看到較明顯改善，這點對企業營收有所幫助。

此外，談及大陸房地產市場，張寧說道，房地產銷售、投資及房價跌幅仍未結束，今年加上2027年累計下行空間仍有10%至15%，視政策走向而定。但房市跌幅比2025年縮小，即對經濟拖累也有所減少。

他分析，房地產市場問題在於供需平衡未明顯改善。供給端多重因素同時釋放，包括新房庫存、中古屋增加及租房性價比提高，需求端則已大幅下降。去庫存進展有限，資金來源、成本及政策執行節奏仍需突破。他預期，房貸利率將可能調降20至40個基點，按揭利率可能下降30至40個基點，以支撐市場穩定。