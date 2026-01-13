趁A股高熱行情 上市公司提前「報憂」發布預虧、風險提示

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
滬深兩市在交易額創新高、滬指連陽後，多家概念股提示風險，近30家上市公司集中發布2025年預虧公告；此外，熱門板塊商業航天概念多檔牛股發布公告，提示交易風險。市場風險提前暴露，為後市帶來隱憂，但機構稱虧損預告有助於市場提前定價風險。

往年業績好的上市公司都會先「報喜」，但在滬深兩市現行情之際，反而淨利潤虧損的上市公司紛紛提前亮出底牌「報憂」，其中不乏平潭發展等2025年的大牛股。而今年發布預虧公告也與往年節奏不同，因此備受關注。外界認為可能趁交易火熱之際緩解訊息的衝擊度。

大陸多家上市公司12日晚間發布2025年業績預告，其中，預虧的提示性公告率先登場。據財聯社不完全統計，截至12日10時，在近兩日約40家上市公司公告2025年度業績預告中，有27家為業績虧損預告。其中不乏知名的牛股，包括三安光電、卓勝微等。

報導指出，從過往定期報告披露情況來看，一般而言，年報披露較晚的公司業績往往較差。而此次業績預披露上，多家虧損公司率先曬出成績單，盡早暴露財務問題，使市場提前定價風險，將避免信息集中披露引發對市場衝擊。

另一方面，A股商業航天板塊在資金熱捧下持續走高，多家公司股價因短期漲幅過大，觸發了交易所規定的「嚴重異常波動」情形。12日晚間，已有十家公司集中發佈相關風險提示公告，其中多數屬於商業航天概念股。受到相關公告影響，商業航天板塊13日早盤走低。

界面新聞報導，前券商首席經濟學家李大霄分析，商業航天板塊相對於整體金融板塊規模較小，過量資金湧入易導致價格偏離。「是否觸發異動有明確規則，後續監管力度需觀察監管態度，最嚴厲時甚至可能涉及帳戶管控。」他說，近期市場熱度吸引了不少新的增量資金，但行情短期靠資金與事件驅動，長期仍需業績支撐。

但與此同時，也有企業發布「盈喜」，據證券時報·數據寶統計，截至13日，A股市場已有140股發布2025年業績預告或快報，其中94股給出了具體的淨利潤範圍。以快報或預告中值統計，72股淨利潤逾1億元，22股淨利潤在人民幣10億元以上，在2024年同期盈利基礎上，有19股淨利潤年增率翻倍。

