陸企招募規模收縮、員工不敢跳槽 飯店餐飲旅遊業離職率仍最高

大陸人力招募機構今發布報告指出，大陸員工整體離職率降至14.8%，連續三年走低，背後反映的是許多大陸企業在過去一年的招募規模收縮，以致員工跳槽的風險與機會成本顯著增加。

第一財經報導，大陸人力招募機構「前程無憂」13日發布《2026 離職與調薪調研報告》顯示，2025 年大陸員工整體離職率降至14.8%，較2024年下降0.5%，連續三年小幅走低。

報告指出，2025年許多企業持續推行降本增效策略，招募規模收縮導致外部職缺供給減少，員工跳槽的風險與機會成本顯著增加，職場人更傾向 「穩守」現有工作。

不同產業的離職率表現呈現明顯分化。餐飲／飯店／旅遊產業以 16.5%的離職率依然位居榜首，雖然較2024年小幅下降0.2%，但人員流轉頻繁的問題仍未根本改變。

製造業以15.7%離職率位居第二，因大陸製造業面臨「雙碳」目標和數字位轉型壓力，許多工廠調整生產線，一線工人職位調整。隨著智慧製造轉型，企業對熟練技工的留任意願增強，但基礎流水線職位的流失率仍是該行業的主要痛點。

房地產行業雖較2024年的15.9%有所回落，以15.4%離職率位居第三，產業深度調整帶來的人事變動仍在持續。

相對的，交通／運輸／物流產業2025年離職率較2024年的15.4%下降1.4%，為離職率降幅最明顯的行業。或反映出物流體系的成熟和靈活用工模式的滲透，這些產業正逐步建立更穩定的用工生態。

從城市的角度來看，2025 年一線城市與新一線城市的離職率差距進一步縮小，人才單向流入特大城市的趨勢逐漸扭轉，像是成都的電子資訊產業集群近年來就吸引大量人才。分析人士認為，新一線城市在薪酬競爭力、產業基礎和生活品質之間形成的平衡，正在改變人才的就業選擇。