瑞銀：AI、創新板塊帶動陸股 投資吸引力仍存

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪13日表示，大陸股市在政策支持與創新板塊帶動下，仍具一定投資吸引力，但宏觀經濟仍面臨壓力。而瑞銀全球金融市場部中國主管房東明則指，在全球日益注重視分散投資的背景下，大陸有望成為國際資金多元配置的重要市場。

第26屆瑞銀大中華研討會（GCC）13日在上海登場，王宗豪於媒體分享會上指出，2026年全球經濟增長仍具韌性，主要經濟體財政支出持續加碼。雖然大陸經濟增長較去年略有放緩，傳統產業如房地產和消費仍在走弱，但仍看好大陸股票市場，因股市結構優化會淡化來自宏觀經濟的壓力，創新相關板塊有助於結構性優化大陸股市表現。

同時，他提到，宏觀經濟也具挑戰，但「漲的板塊都是跟創新有關，表現差的板塊是跟宏觀經濟有關」，「所以只要創新板塊持續發力，就能帶動整體股票市場。」

王宗豪認為，人行持續釋放流動性，大陸「國家隊」支持A股，以及對民營企業的政策扶持，均對市場構成支撐。估值方面，他指出，大陸股票市場整體估值已接近歷史平均，但與全球其他市場相比仍偏低，仍具相對吸引力。外資在大陸股票的低配水準仍有提升空間。

資金面方面，王宗豪分析，上半年股市可能相對活躍，主要因外資長線配置集中在年初，居民與機構資金持續流入。下半年市場推動力將更多依賴上市公司盈利增長，而非單純估值提升。他預期今年中資股盈利增長約10%，其中約5%來自收入增長、1%來自回購提振、4%來自利潤率提升。

在板塊偏好，王宗豪提到，AI仍是大陸股市的重要投資主題，尤其偏好硬體與半導體設備公司，以及互聯網大廠。他也看好券商、光電及出海企業板塊。過去十年表現最好的股票在次年上半年通常仍有較佳表現，顯示投資人常追逐前一年表現佳的企業。

王宗豪指出，全球投資者在AI產業配置上，除了中美兩大AI領先國家，台灣與南韓市場也表現良好，但其股價與美國AI連動性高；相比之下，大陸AI公司股價與美股連動低，對外資而言具有更好的風險分散效果，因此吸引更多海外機構投資者配置中大陸市場。

談及中美AI發展差異，他表示，美國AI發展已有約三年，中國仍處於應用開發階段，工業應用場景更多，硬體資源充足，發展路線與美國不同。海外機構投資人對中國AI及半導體硬體公司的興趣正在提升，並逐步擴展至工業應用領域。

對大陸消費板塊，他認為分化仍明顯。高端消費品如奢侈品與部分地區消費表現佳，但大宗及低端消費仍面臨壓力。整體而言，上半年消費市場仍偏緊，需觀察房地產等因素對下半年消費的影響。