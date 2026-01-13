快訊

A股成交額連兩日破16兆 瑞銀：「短期未過熱」全年盈利有望增長

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
第26屆瑞銀大中華研討會（GCC）13日在上海舉辦，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊13日於媒體分享會上表示，對2026年全年A股市場仍持樂觀態度，但強調市場情緒尚未過熱，整體運行仍偏均衡。記者謝守真／攝影
大陸A股市場近期量價齊升，13日滬深兩市成交總額達人民幣3兆6,510億元（約新台幣16.4兆元），較前一交易日增加人民幣497億元。對於市場熱度及後市表現，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊13日表示，對2026年全年A股市場仍持樂觀態度，但強調市場情緒尚未過熱，整體運行仍偏均衡。

第26屆瑞銀大中華研討會（GCC）13日在上海舉辦，孟磊於媒體分享會上指出，2025年前三季度A股整體盈利增長約5.5%，其中金融板塊貢獻較大，尤其是保險與證券公司，對整體盈利推動明顯。剔除金融板塊後，非金融板塊增幅不足2%。

孟磊預期，隨內需推進及民意GDP從3.9%增至約4.3%，非金融板塊的收入與利潤增速將改善，全年A股整體盈利增幅可能達8%。他強調，這一增長主要來自非金融板塊，與去年前三季盈利主要受金融板塊推動有所不同。

在估值方面，孟磊表示，A股市盈率略高於歷史均值，但股權風險溢價仍高於歷史平均水準，顯示理論上仍有資金配置到股票市場的空間。他同時提到，宏觀政策、信貸寬鬆及市場結構性改革等因素，對長期股票估值提供一定支撐。

談及資金面動向，孟磊指出，儘管近期A股單日成交額創下歷史新高至人民幣3.6兆元，但從新增投資者數量、債券與貨幣基金規模、融資融券比例等觀測指標來看，顯示市場尚未過熱。融資餘額與自由流通市值比例保持在合理水準，中小市值公司融資比例亦未顯著上升。

此外，中長期資金，如公募基金、ETF、私募證券基金及保險公司等中長期資金持續進入市場，為市場流動性提供支撐。

孟磊說，在整體偏樂觀的背景下，成長股可能仍具吸引力；小盤股受成交量驅動，有望在市場上行環境中跑贏大盤，但超額收益空間有限。他並指，周期相關板塊表現與工業企業利潤增速相關，而消費板塊可能隨居民收入及薪酬增長逐步改善。

他觀察，儘管市場整體展望偏正面，但從資金流、估值與交易活躍度等指標來看，A股短期並未呈現過熱跡象，市場運行仍偏向均衡。孟磊指出，看好成長與周期風格，大小盤風格將比去年更加均衡。今年第一季A股可能受春節行情影響出現波動，開年以來全球股市普遍上升，部分反映流動性寬鬆對估值的支撐。

瑞銀 A股

