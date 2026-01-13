大陸應用程式「死了麼」爆紅 開發團隊稱融資洽談中

大陸手機應用程式「死了麼」定位為獨居人群打造的服務，自上線後熱度持續攀。「死了麼」開發團隊昨日表示，目前仍在融資洽談中，尚未出售。本輪融資預計將於本周內正式關閉。

據陸媒報導，「死了麼」是一款針對獨居人群設計的應用程式，使用者設定緊急聯繫人，每天在應用APP簽到，若連續多日未完成簽到，系統就會在隔天自動發送郵件通知緊急聯繫人，以此作為一種被動預警機制。其功能定位與直白又頗具爭議的應用名稱使之成為公眾討論的焦點。

截至1月13日，「死了麼」位居大陸蘋果App Store付費App排行榜第一名，應用程式頁面顯示，提供者為月境（鄭州）技術服務有限公司。據企查查數據，該公司成立於2025年3月，註冊資本人民幣10萬元。

據報導，「死了麼」早期成本不到人民幣1,500元，產品最初為完全免費，後訂價人民幣1元，目前已上漲至人民幣8元（約合新台幣36元）。開發團隊說明，8元的定價是為了覆蓋日益增長的服務器成本，以及郵件通知等調用第三方服務產生的實際成本。

公司創辦人此前在接受媒體採訪時表示，後續預計將漲至人民幣14元或15元（約合新台幣63-68元）。

團隊成員之一呂先生曾表示，雖然不方便透露App下載量，但確實增長速度非常快，期間也有部分人出現過沒有連續簽到的情況，不過目前還沒有收到過粉絲反饋，是否有真的幫助到用戶。

艾媒諮詢首席分析師張毅表示，「死了麼」之所以能在近期迅速出圈，本質上是擊中了獨居人群安全考量的實際需求；網路分析師張書樂認為，這種極簡工具對獨居老人的家屬來說也頗為實用，還能讓老人自動發起一種高效互動。

若在台灣蘋果App Store搜尋「死了麼」，會出現相同應用程式logo、名稱為「Demumu」的應用程式，開發者為「Moonscape Technologies Inc.」，與大陸蘋果App Store上的資訊一致，售價30元，目前在「工具程式」這個類別中的費用App排行榜中位列第二名。