快訊

好市多漲年費還划算？會員揭「回本密技」：隱藏福利只要用2次

NBA／國王連2天爆冷贏球！湖人唐西奇孤軍奮戰砍42分做白工

同航班5行李受損！泰獅航「只賠210元」 地勤不道歉：已強烈要求不能摔

研究：2025年PC市場表現良好 聯想年增14.6%居市場首位

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
市場研究機構Omdia最新研究顯示，2025年全年PC出貨量達到2.795億台，較2024年增長9.2%。圖為微軟的Surface筆電。（美聯社）
市場研究機構Omdia最新研究顯示，2025年全年PC出貨量達到2.795億台，較2024年增長9.2%。圖為微軟的Surface筆電。（美聯社）

市場研究機構Omdia最新研究顯示，2025年全年PC出貨量達到2.795億台，較2024年增長9.2%。其中，聯想2025年第四季度出貨量達到1,931萬台，按年增長14.4%，全年出貨量達7,100萬台，按年上漲14.6%，均居市場首位。

Omdia報告指出，2025年第四季，桌上型電腦、筆記型電腦及工作站的總出貨量達到7,500萬台，按年增長10.1%。其中，筆記型電腦（含行動工作站）在第四季度的出貨量達到5,860萬台，全年出貨量達到2.204億台，實現2025年按年8%的增長。桌上型電腦（含桌上型工作站）在第四季度的出貨量為1,620萬台，全年出貨量達到5,900萬台，按年增長14.4%。

儘管2025年整體PC市場表現良好，但從年中開始，儲存與記憶體供應趨緊，並伴隨價格上漲壓力。到2025年12月，PC廠商已開始釋放漲價預期，而供應不足也已經對2026年的出貨展望造成抑制。

Omdia首席分析師葉茂盛表示，從2025年第一季到第四季，主流PC記憶體與儲存成本上漲了40%至70%，導致成本壓力最終傳導至消費端。鑒於2026年供應仍然緊張，產業正提升高端產品的比重，同時精簡中低端配置以保護利潤率。

葉茂盛補充表示，2026年設備更換需求尚未完全消退，供應端壓力將更加突出，供應無法完全滿足需求。實際出貨表現將取決於廠商在記憶體和存儲上的採購能力與議價實力；除了規模之外，其在供應商體系中的履約記錄與信譽，將成為能否在複雜周期中突圍的關鍵因素。

而在各品牌中，聯想繼續領跑PC市場，無論是與上一季相比還是全年表現均位居首位。惠普排名第二，2025年第四季出貨1,540萬台，在上一季度和去年同期相比均實現增長。

戴爾在第四季創下2025年單季度最佳表現，實現按年強勁增長26%，全年出貨量達到4,200萬台，比2024年增長7%，在該季度市佔率按年增長2%；蘋果保持第四名，並成為全年增速最快的廠商，全年出貨量達2,800萬台，按年增長16.4%；華碩在季度和全年排名位列第五，第四季出貨530 萬台，全年出貨2,000萬台。

壓力

延伸閱讀

當南亞科、華邦電開高走低時 力成飆天價撐起多頭人氣 這2檔也亮燈

戰火不停 聯合國：烏克蘭2025年至少2514平民喪命

中租2025年每股賺11.24元

瑞昱打入輝達記憶體鏈 市場形容「群聯第二」

相關新聞

反補貼爭端落幕 專家估今後3年陸電動車對歐出口年增20%

中歐在電動汽車反補貼爭端上取得重大進展，雙方已就「最低價格方案」達成協議。大陸專家指出，這項舉措初期有可能出現銷量短期波...

研究：2025年PC市場表現良好 聯想年增14.6%居市場首位

市場研究機構Omdia最新研究顯示，2025年全年PC出貨量達到2.795億台，較2024年增長9.2%。其中，聯想20...

DeepSeek或引入新記憶架構 梁文鋒：當前主流大型模型效率差

據大陸科技網站《DoNews》報導，DeepSeek今日凌晨開源全新架構模組「Engram」，並同步發表技術論文，Dee...

陸股火熱 今年315兆元定存到期後動向受關注

陸股火熱，滬深兩市昨天成交額更創下人民幣3.6兆元（約新台幣16.48兆元）的新天量。上海第一財經指出，中國大陸2026...

「中國輝達們」股價狂飆 但骨感的營收讓市場開始擔憂

在美國晶片禁令框架下，中國AI晶片產業被迅速推上資本舞台。寒武紀（Cambricon）、沐曦股份（MetaX）等中國大陸國產GPU公司市值屢創新高，卻與實際營收規模與獲利能力形成強烈反差。多數企業仍高度依賴單一產品線，虧損擴大、現金流承壓，財報與市場期待出現明顯落差。隨著美國放行H200晶片、國際供應重新回流，中國 AI 晶片能否撐住激烈競爭，開始成為投資圈重新審視的核心變數...

陸十五五產業布局 工信部長：聚焦量子科技等領域

今年是大陸實施「十五五」規畫（第15個5年規畫，2026至2030年）的開局之年，大陸工信部長李樂成12日在新華社專訪中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。