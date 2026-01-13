快訊

陸股火熱 今年315兆元定存到期後動向受關注

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
陸股持續火熱，市場關注今年將到期的315兆元一年期以上定期存款，有多少最終會「錢進」股市。（路透）
陸股火熱，滬深兩市昨天成交額更創下人民幣3.6兆元（約新台幣16.48兆元）的新天量。上海第一財經指出，中國大陸2026年1年期以上定期存款到期量接近人民幣70兆元（約新台幣315兆元），比2025年多出約人民幣10兆元，今年第一季則是定存到期的重要時點，這些資金會否投入股市受到關注。

截至12日，上證指數已罕見地連續16個交易日收漲。13日截至午盤，滬指微跌0.03%，深成指跌0.31%，創業板指跌0.83%。但滬深兩市半日成交額就高達人民幣2.44兆元（約新台幣11兆元），又較前一交易日放量1,283億元。

針對陸股這波資金行情，市場目前關注銀行中大筆到期存款是否將會「錢進」股市。第一財經指出，大陸居民財產結構較多倚重銀行體系，但如今隨著存款利率降至低位、部分長期限高收益存款產品下架，居民超額儲蓄資金「搬家」問題的關注度明顯提升。

國信證券銀行業分析師王劍表示，隨著居民資產配置選擇增多，存款分流一小部分是必然會發生的。「雖然這個比例可能很低，但架不住目前的存款總量實在巨大，哪怕一小部分，絕對值也較為可觀。而往長期看，存款慢慢分流至其他財富類資產（證券、資管產品、保險等）的漫長過程或許已經啟動。」

中金公司銀行業分析師林英奇則認為，居民存款搬家的主要去向包括消費、購房、貸款償還，以及銀行理財、保險、公募基金、私募基金等多元化渠道，最後才是直接進入股市。

林英奇進一步分析，中國大陸160兆元元居民存款每年的主要去向是消費、購房和貸款償還，用於金融資產配置的比例僅為6%左右，且以低風險偏好的理財和保險為主。按照新增券商保證金估算，入市資金僅占存款的不到1%。

「金融資產中增長較快的類別主要是私募基金、保險和銀行理財，體現出資產重新配置的主體是風險偏好較高的高淨值投資者，更普遍的大眾客戶存款搬家入市尚不明顯。」林英奇在報告中表示。

