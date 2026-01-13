歐中電動車關稅達協議 專家：未來3年出口年均增2成

快訊

中央社／ 台北13日電

歐盟與中國針對電動車關稅達成協議，中國將提出最低價格。中國專家指出，該舉措初期可能因定價調整產生短期銷量波動，但後續會逐步回升，預期2026至2028年，中國電動車對歐盟出口將保持20%左右的年均增速。

歐盟執委會昨天宣布，布魯塞爾與北京針對中國電動車輸入歐盟的關稅問題達成協議。中國商務部昨天也通報，雙方一致同意，向對歐盟出口純電動汽車的中國出口商，提供「關於價格承諾的通用指導」。

陸媒第一財經報導，中國乘聯分會秘書長崔東樹表示，中國自主品牌企業在歐盟增速迅猛，此次成果將進一步鞏固這一勢頭。

他說，中歐以價格承諾替代高額關稅的磋商成果，是雙方務實共贏的重要突破。這一機制為中國電動車保留了歐盟市場核心準入通道，規避高額關稅衝擊，穩定市場準入基礎，穩定了行業預期。

崔東樹表示，價格承諾機制落地初期，部分車企因調整產品定價與結構，可能出現銷量短期波動。但隨著車企適應新規則、本地化產能釋放及產品競爭力提升，中國電動車在歐盟市場的銷量將逐步回升。

他預計，2026至2028年，中國電動車對歐盟出口將保持20%左右的年均增速。

崔東樹指出，長期來看，中歐將從貿易層面的博弈轉向產業層面的深度協作。此外，在電池回收、碳足跡管理等領域，雙方也將加強合作，共同推動歐盟汽車市場的電動化轉型。

報導引述研究機構Dataforce數據，2025年11月份，中國品牌在歐洲電動車市場的市占率達到創紀錄的12.8%。在快速增長的混合動力車領域，中國品牌市占率已超過13%，覆蓋歐盟、歐洲自由貿易聯盟國家及英國市場。

乘聯分會的最新數據顯示，2025年1至11月中國對歐盟出口的整車輛已經達到了百萬輛規模。在純電、插混和普通混合動力三類中國整車出口市場中，歐盟都排在第一。

上汽、比亞迪、奇瑞、零跑、小鵬等中國車企，2025年均加大歐洲市場的開拓力度。

