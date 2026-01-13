反補貼爭端落幕 專家估今後3年陸電動車對歐出口年增20%

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中歐在電動汽車反補貼爭端上取得重大進展，雙方已就「最低價格方案」達成協議。大陸專家指出，這項舉措初期有可能出現銷量短期波動，但隨後銷量將逐步回升，預計2026年至2028年，大陸電動車對歐盟出口將保持20%左右的年均增速。

大陸商務部昨日宣布，歐方將發布相關指導文件，大陸電動車製造商可依此提交價格承諾申請，符合條件的企業將可用價格承諾替代反補貼關稅。中國機電商會形容，中歐在電動車反補貼案上實現「軟著陸」。

第一財經報導，大陸乘聯分會秘書長崔東樹表示，中國自主品牌企業在歐盟增速迅猛，此次成果將進一步鞏固這一勢頭。

崔東樹表示，價格承諾機制落地初期，部分車企因調整產品定價與結構，可能出現銷量短期波動。但隨著車企適應新規則、本地化產能釋放及產品競爭力提升，中國電動車在歐盟市場的銷量將逐步回升。他預計，2026年至2028年，中國電動車對歐盟出口將保持20%左右的年均增速，成為全球電動車市場增長的重要引擎。

他認為，中歐以價格承諾替代高額關稅的磋商成果，是雙方務實共贏的重要突破。這一機制為中國電動車保留了歐盟市場核心准入通道，規避高額關稅衝擊，穩定市場准入基礎，穩定了行業預期。長期來看，中歐將從貿易層面的博弈轉向產業層面的深度協作。

此外，在電池回收、碳足跡管理等領域，雙方也將加強合作，共同推動歐盟汽車市場的電動化轉型。

據研究機構Dataforce數據顯示，2025年11月份，大陸品牌在歐洲電動車市場的市佔率達到破紀錄的12.8%。在快速增長的混合動力車領域，大陸品牌市佔率已超過13%，覆蓋歐盟、歐洲自由貿易聯盟國家及英國市場。

大陸乘聯分會的最新數據顯示，2025年1至11月大陸對歐盟出口的整車輛已經達到了百萬輛規模。在純電、插混和普通混合動力三類大陸整車出口市場中，歐盟都排在第一。2025年，上汽、比亞迪、奇瑞、零跑、小鵬等大陸車企均在加大歐洲市場的開拓力度。

