香港無人駕駛車進入市區測試 運作順暢

快訊

中央社／ 香港13日電

香港近年來除了大力發展無人機外，也推動無人駕駛車發展，據公布，本地無人駕駛車上月起開始在市區測試，全程運作流暢。

香港運輸署近日公布，一家獲得自動駕駛車輛牌照的科技公司上月起在九龍市區觀塘和九龍城進行跨區測試。

署方表示，「即使市區人車密集，自動車仍能憑藉先進算法穩速行駛，在適當時候亮起指示燈、避開障礙物，並完成換線和掉頭等標準駕駛動作，全程運作流暢。」

據公布，測試期間，司機以後備操作員的身分坐在車廂內，雙手離開方向盤，僅在必要時才接管車輛。

相關公司的香港項目發展經理劉文鵬說，香港是全球路網最密集的城市之一，路面情況複雜多變，駕駛系統要因應本地道路規則優化決策邏輯，驗證技術。

為發展自動駕駛市場，運輸署自2024年起發出6個自動駕駛車輛先導牌照，允許營辦公司在指定地區展開道路測試。

首家獲批牌照的科技公司擁有10多年自動駕駛研發經驗，已在中國大陸和阿拉伯聯合大公國的22個城市驗證技術，該公司去年底率先在遠離市區的大嶼山展開測試，其後延伸至特定區域數碼港和啟德發展區。

香港當局早於2017年底公布「香港智慧城市藍圖」，其中一項「智慧出行」措施便是促進自動駕駛車輛進行測試；運輸署其後於2019年中公布「香港智慧出行路線圖」，為香港邁向實現在公共道路進行自動駕駛車輛測試訂定願景。

