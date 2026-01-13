快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

偏遠補給無人機 「天馬-1000」成功首飛

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國自主研發、被視為「空中貨拉拉」的「天馬-1000」無人運輸機於11日完成首次飛行試驗。圖／取自央視新聞
中國自主研發、被視為「空中貨拉拉」的「天馬-1000」無人運輸機於11日完成首次飛行試驗。圖／取自央視新聞

中國兵器工業集團西安愛生技術集團自主研發、被視為「空中貨拉拉」的「天-1000」無人運輸機於11日順利完成首次飛行試驗。意味未來大陸在面對偏遠地區補給上能夠實現單價次、規模化運送。

無人機物流可細分為支線無人機運輸、無人機快遞（末端配送）、無人機救援（應急物流），以及無人機倉儲管理（盤點、巡檢等）。

央視報導，「天馬-1000」集物流運輸、應急救援、物資投送等多功能於一體，是大陸首款實現「高原複雜地形適配、超短距起降、貨運／空投雙模快速切換」的中空低成本運輸平台。其升限達8,000公尺，滑跑起降距離小於200公尺，最大航程1,800公里，最大載重1噸。還可通過模塊化貨艙快速切換，靈活轉換為物資投送平台，適應多樣化任務。

報導指出，「天馬-1000」載重能力相當於一輛標準小轎車的重量，可一次性運送大量物資。在面對偏遠地區補給、應急救援、緊急物資調運等場景時，「天馬-1000」能夠實現單架次、規模化運送，滿足數日所需的食品、藥品、設備等關鍵物資，可解決特殊地域物資運輸困境。

物流 規模

延伸閱讀

北韓指控無人機侵犯領空 南韓調查是否民間人士所為

空中貨拉拉／天馬-1000無人機首飛 噸級物資5分鐘裝卸

南市消防局導入大型載重無人機 公私協力投放物資、強化科技救災

政策髮夾彎…美不禁陸無人機 國內協力廠短線恐承壓

相關新聞

爆出天量 陸股成交額逾16兆

大陸Ａ股三大股指昨日開盤漲跌互見，午後滬深兩市繼續震盪走高，成交額穩步放大。截至收盤，滬深兩市成交總額達人民幣三兆六○一...

陸科技大咖新布局 瞄準AI玩具

大陸AI玩具業快速升溫，京東、字節跳動、華為等巨頭積極布局。隨傳統潮玩增長放緩，AI玩具能否成為下個「互動IP」爆款、跑...

陸十五五產業布局 工信部長：聚焦量子科技等領域

今年是大陸實施「十五五」規畫（第15個5年規畫，2026至2030年）的開局之年，大陸工信部長李樂成12日在新華社專訪中...

陸政府投資基金 須長期、硬科技

大陸國家發改委等部門12日發布「關於加強政府投資基金布局規畫和投向指導的工作辦法」，首次針對政府投資基金進行系統性規範。...

未來10年 人民幣或升值30%

全球金融環境高度不確定下，大陸券商申萬宏源證券首席經濟學家趙瑋11日指，中國經濟正走在一條不同於傳統周期的「非典型復甦」...

偏遠補給無人機 「天馬-1000」成功首飛

中國兵器工業集團西安愛生技術集團自主研發、被視為「空中貨拉拉」的「天馬-1000」無人運輸機於11日順利完成首次飛行試驗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。