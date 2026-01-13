陸政府投資基金 須長期、硬科技

大陸國家發改委等部門12日發布「關於加強政府投資基金布局規畫和投向指導的工作辦法」，首次針對政府投資基金進行系統性規範。新規定要求，基金投資導向需滿足服務國家戰略，堅持「投早、投小、投長期、投硬科技」，並明確授權省級地方政府發展改革部門領銜制定本地的重點投資領域清單。

央視報導，上述「工作辦法」由大陸國家發改委、財政部、科技部、工信部聯合發布，內容圍繞「投向哪、怎麼投、誰來管」提出14項政策措施。

在優化基金布局方面，「工作辦法」要求基金支持重大戰略、重點領域和市場難以有效配置資源的薄弱環節，推動科技創新和產業創新深度融合，著力培育新興支柱產業，堅持「投早、投小、投長期、投硬科技」。

界面新聞指出，新興產業主要包括新一代資訊科技、新能源新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保、民用航空及船舶與海洋工程設備等領域。

未來產業主要包括元宇宙、腦機介面、量子資訊、人形機器人、生成式人工智慧、生物製造、生物育種、未來顯示、未來網路、新型儲能等領域。

在加強投向指導方面，「工作辦法」要求基金投向「須符合國家重大規畫和國家級產業目錄中的鼓勵類產業」，不得投向限制類、淘汰類以及政策明令禁止的產業領域。

同時，也進一步明確由省級發展改革部門牽頭制定本地重點投資領域清單，並據此優化基金布局和投向。

「工作辦法」也明確，國家級基金要立足全局，圍繞基金定位，「重點支持國家現代化產業體系建設和關鍵核心技術攻關，著力補齊產業短板、突破發展瓶頸」。

界面新聞引述粵開證券首席經濟學家羅志恆指出，政府投資基金的核心問題是「政府與市場邊界不清」，這使得政府投資基金在實際運作過程中存在資金募資困難、監管約束較多、市場化不足、缺乏專業人才、可投標的物缺乏、退出渠道不暢等諸多問題。

他建議，應進一步健全市場化運作機制，回歸引導性、服務性政府角色，將基金營運中的市場問題交給市場解決。