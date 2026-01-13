快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

陸十五五產業布局 工信部長：聚焦量子科技等領域

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

今年是大陸實施「十五五」規畫（第15個5年規畫，2026至2030年）的開局之年，大陸工信部長李樂成12日在新華社專訪中表示，打造現代化產業體系須以先進製造業為核心，未來5年將注重未來產業布局，推動未來製造、未來資訊、未來材料等取得新突破，聚焦量子科技、人形機器人、腦機接口、深海極地、6G等領域。

新華社報導，「十五五」規畫建議將「建立現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基」擺在戰略任務的首位。李樂成針對未來5年如何確保工業經濟穩定成長、如何加速推動科技創新與產業創新深度融合等議題，接受訪談。

李樂成說，「十五五」時期，將錨定實現新型工業化推動高品質發展。推進製造業智慧化、綠色化、融合化發展，保持製造業合理比重。他並針對打造現代化產業體系，拋出四點作為。

一是推動傳統產業煥新。李樂成說，將分產業研究制定改造提升方案。實施「人工智慧+」行動，探索創建一批零碳工廠和零碳園區。

二是加速新興產業躍升。李樂成表示，將實施發展壯大新興產業打造新動能行動，創造國家新興產業發展典範基地。進行製造業新技術新產品新場景大規模應用示範，加速新興產業規模化。

三是注重未來產業布局。李樂成指出，將進一步強化前瞻布局和統籌規畫，加速建立未來產業投入成長和風險分擔機制，推動未來製造、未來資訊、未來材料等取得新突破。聚焦量子科技、人形機器人、腦機接口、深海極地、6G等領域，強化技術攻關、產品開發、企業培育、生態建設。

四是深化服務型製造成勢。李樂成表示，創新發展服務型製造是提升產業體系整體效能的重要路徑，將統籌推進技術創新、模式創新、產品創新，培育平台化設計、個人化客製化等新模式，壯大彈性生產、雲端製造等新業態，推動工業設計、研發設計向專業化及價值鏈高端延伸。

李樂成提到，2026年大陸工業經濟發展韌性強、潛力大、活力足的優勢條件沒有改變，「當然也面臨一些風險挑戰」，只要堅定信心、迎難而上，用創新的思路、改革的辦法，用足用好優勢條件，完全能夠推動工業經濟行穩致遠。

經濟發展 設計 極地

延伸閱讀

陸官方發布「AI+製造」專項方案 料帶動數十兆產業規模

國泰投顧：歐股折價34% 資訊科技、工業、奢侈品獲利可期

全球大廠秀人形機器人、巧手實力 CES成主戰場

量子覺知手札／誰決定性價比？

相關新聞

爆出天量 陸股成交額逾16兆

大陸Ａ股三大股指昨日開盤漲跌互見，午後滬深兩市繼續震盪走高，成交額穩步放大。截至收盤，滬深兩市成交總額達人民幣三兆六○一...

陸科技大咖新布局 瞄準AI玩具

大陸AI玩具業快速升溫，京東、字節跳動、華為等巨頭積極布局。隨傳統潮玩增長放緩，AI玩具能否成為下個「互動IP」爆款、跑...

未來10年 人民幣或升值30%

全球金融環境高度不確定下，大陸券商申萬宏源證券首席經濟學家趙瑋11日指，中國經濟正走在一條不同於傳統周期的「非典型復甦」...

陸十五五產業布局 工信部長：聚焦量子科技等領域

今年是大陸實施「十五五」規畫（第15個5年規畫，2026至2030年）的開局之年，大陸工信部長李樂成12日在新華社專訪中...

陸政府投資基金 須長期、硬科技

大陸國家發改委等部門12日發布「關於加強政府投資基金布局規畫和投向指導的工作辦法」，首次針對政府投資基金進行系統性規範。...

偏遠補給無人機 「天馬-1000」成功首飛

中國兵器工業集團西安愛生技術集團自主研發、被視為「空中貨拉拉」的「天馬-1000」無人運輸機於11日順利完成首次飛行試驗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。