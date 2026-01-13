陸股人氣爆棚 春季行情有望延續

大陸股匯市連續勁揚，市場人氣爆棚，滬深兩市成交額昨（12）日突破人民幣3.6兆（約新台幣16.48兆元），再創歷史新高。此外，人民幣對美元即期匯率（在岸價）升至6.97，也創下近32個月新高。分析師認為，人民幣進入升值通道，大大提升外資對陸股的吸引力，春季行情有望延續。

上證綜指、深證成指、創業板指數12日分別收漲1.09%、1.75%、1.82%，報4,165點、14,366點、3,388點。其中，上證指數收盤價持續創下2015年8月以來逾十年新高。盤面上，AI應用題材全線爆發，全市場超過4,100檔個股上漲，其中201檔個股漲停。

值得注意的是，滬深兩市成交額為今年第二次、歷史上第六次突破人民幣3兆元大關。今年首次突破人民幣3兆落在1月9日。此前，在2024年10月8日、2025年8月25日、8月27日和9月18日，兩市成交額曾四次突破人民幣3兆關口。

A股市場火熱與投資者熱情高漲有關。上交所披露最新數據顯示，2025年全年上交所A股新開戶總數達2,743.69萬戶，創下2022年以來的年度開戶量新峰值；此外，截至2025年末，A股全市場兩融（融資、融券）期末帳戶總數達到1,564.02萬戶，光2025年新開帳戶數就有154萬戶，遠超前十年水平，其中硬科技與高端製造業成為兩融資金追捧的核心賽道。

外資也持續加碼，2026開年，高盛最新研報中明確建議「高配中國股票」；摩根大通、貝萊德等國際資本加碼中國資產。港交所數據顯示，開年至今，摩根大通累計斥資超10億港元增持多家港股公司。

與此同時，人民幣匯率走升，人民幣對美元即期匯率（在岸價）12日盤中最高見到6.97，創下2023年5月中旬以來近32個月新高；反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率12日升破6.97關口。

大陸投行中金公司研報指出，人民幣匯率從貶值壓力回到升值通道，其對整體狹義流動性，及人民幣計價的股、債等大類資產都會形成正面拉動，人民幣資產需求的走強也會進一步支撐人民幣短期的吸引力。

中原證券認為，元月以來支持市場走多的主要因素依然存在。人民幣資產吸引力增強，市場對年初信貸投放及後續政策抱有期待。