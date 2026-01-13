快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

中歐電動車反補貼案 軟著陸

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
電動車示意圖。（美聯社）
中歐在電動汽車反補貼爭端上取得重大進展，雙方已就「最低價格方案」達成協議。大陸商務部昨（12）日宣布，歐方將發布相關指導文件，大陸電動車製造商可依此提交價格承諾申請，符合條件的企業將可用價格承諾替代反補貼關稅。中國機電商會形容，中歐在電動車反補貼案上實現「軟著陸」。

歐盟在2023年10月對大陸電動汽車發起反補貼調查，並在一年後結束調查，於2024年10月29日起五年內對相關產品徵收7.8%至35.3%的反補貼稅，合計一般關稅後最高將達45.3%。此後，歐中持續就「最低價格」等解決方案進行協商。

大陸商務部昨日下午發布「關於中歐電動汽車案磋商進展的通報」，指出中歐就歐盟對陸電動汽車案進行多輪磋商。雙方一致認為，有必要向對歐盟出口純電動汽車的大陸出口商，提供關於價格承諾的通用指導，以便大陸出口商可透過更加實用、有針對性且符合世貿組織（WTO）規則的方式，「解決相關關注」。

南華早報指出，歐委會已發布指導意見，指導大陸出口商提交價格承諾方案。歐委會表示，大陸出口商可以透過承諾年度出貨量和未來在歐盟的投資計畫來增強其方案的說服力。

對此，中國機電商會表示，經過中歐雙方多輪磋商，就妥善解決方案達成一致，成功推動該案實現「軟著陸」，將鼓勵和支持涉案企業充分利用磋商成果，以價格承諾申請方式，努力爭取自身對歐出口權益，促進中歐相關產業合作健康發展。

