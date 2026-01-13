陸工信部：「十五五」聚焦 6G 領域

今年是大陸實施「十五五」規劃（2026年至2030年）的開局之年，大陸工信部長李樂成昨（12）日在新華社專訪中表示，打造現代化產業體系必須以先進製造業為骨幹，未來五年將注重未來產業布局，推動未來製造、未來資訊、未來材料等取得新突破，聚焦量子科技、人形機器人、6G等領域。

李樂成說，十五五時期，將錨定實現新型工業化推動高品質發展。當中將推進製造業智慧化、綠色化、融合化發展，保持製造業合理比重。他並針對打造現代化產業體系，拋出四點作為：

一是推動傳統產業煥新。李樂成指出，將分產業研究制定改造提升方案。實施「人工智慧+」行動，探索創建一批零碳工廠和零碳園區。

二是加速新興產業躍升。李樂成表示，將實施發展壯大新興產業打造新動能行動，創造一批國家新興產業發展典範基地。

三是注重未來產業布局。李樂成指出，將進一步強化前瞻布局和統籌規畫，加速建立未來產業投入成長和風險分擔機制，推動未來製造、未來資訊、未來材料等取得新突破。聚焦量子科技、6G等領域，強化技術攻關、產品開發、企業培育等。

四是深化服務型製造成勢。李樂成表示，創新發展服務型製造是提升產業體系整體效能的重要路徑，將統籌推進技術創新、模式創新、產品創新等新模式。