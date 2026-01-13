快訊

陸科技巨頭2026年獲利向好

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
彭博行業研究表示，中國科技巨頭指數在2026年的盈利增長率有望迎來重大轉折點。路透
彭博行業研究表示，中國科技巨頭指數在2026年的盈利增長率有望迎來重大轉折點，預計將自2022年以來首次超越「美股七巨頭」（指谷歌、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達和Tesla）。主因科技創新受到市場肯定以及政策支持等激勵。

該指數指的是在美國紐交所掛牌的景順中國科技ETF（CQQQ）所追蹤的中國科技指數，成分股包含騰訊、阿里巴巴、美團、百度、京東、拼多多等互聯網巨頭，以及半導體（如海光資訊、兆易創新）、AI、新能源、衛星應用、醫藥等領域的頂尖公司。該報告認為，2026年將是中國科技企業盈利增長的轉折之年。

近期A股市場科技股大幅走高，AI應用、半導體等族群全線大漲。彭博指出，亞洲科技股在2026年迎來開門紅，投資者押注其增長勢頭及相對於美國同行的優異表現將貫穿全年。

投行對亞洲市場前景持積極態度。高盛目前對該板塊維持超配評級，認為AI相關需求的激增和合理的估值將推動股價進一步上漲；花旗指，鑒於亞洲科技股在半導體供應鏈中的重要性及其盈利上行潛力，全球長期投資者正持續增持相關股票。

鴻海今年AI伺服器營收拚倍增

信驊大咬代理式AI商機

亞洲科技股 成長動能強

全球市場觀測站／CES展助攻 科技股強勢

爆出天量 陸股成交額逾16兆

大陸Ａ股三大股指昨日開盤漲跌互見，午後滬深兩市繼續震盪走高，成交額穩步放大。截至收盤，滬深兩市成交總額達人民幣三兆六○一...

陸科技大咖新布局 瞄準AI玩具

大陸AI玩具業快速升溫，京東、字節跳動、華為等巨頭積極布局。隨傳統潮玩增長放緩，AI玩具能否成為下個「互動IP」爆款、跑...

陸股人氣爆棚 春季行情有望延續

大陸股匯市連續勁揚，市場人氣爆棚，滬深兩市成交額昨（12）日突破人民幣3.6兆（約新台幣16.48兆元），再創歷史新高。...

中歐電動車反補貼案軟著陸 雙方就「最低價格方案」達成協議

中歐在電動汽車反補貼爭端上取得重大進展，雙方已就「最低價格方案」達成協議。大陸商務部昨（12）日宣布，歐方將發布相關指導...

陸工信部：「十五五」聚焦 6G 領域

今年是大陸實施「十五五」規劃（2026年至2030年）的開局之年，大陸工信部長李樂成昨（12）日在新華社專訪中表示，打造...

