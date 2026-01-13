陸科技巨頭2026年獲利向好

彭博行業研究表示，中國科技巨頭指數在2026年的盈利增長率有望迎來重大轉折點，預計將自2022年以來首次超越「美股七巨頭」（指谷歌、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達和Tesla）。主因科技創新受到市場肯定以及政策支持等激勵。

該指數指的是在美國紐交所掛牌的景順中國科技ETF（CQQQ）所追蹤的中國科技指數，成分股包含騰訊、阿里巴巴、美團、百度、京東、拼多多等互聯網巨頭，以及半導體（如海光資訊、兆易創新）、AI、新能源、衛星應用、醫藥等領域的頂尖公司。該報告認為，2026年將是中國科技企業盈利增長的轉折之年。

近期A股市場科技股大幅走高，AI應用、半導體等族群全線大漲。彭博指出，亞洲科技股在2026年迎來開門紅，投資者押注其增長勢頭及相對於美國同行的優異表現將貫穿全年。

投行對亞洲市場前景持積極態度。高盛目前對該板塊維持超配評級，認為AI相關需求的激增和合理的估值將推動股價進一步上漲；花旗指，鑒於亞洲科技股在半導體供應鏈中的重要性及其盈利上行潛力，全球長期投資者正持續增持相關股票。