爆出天量 陸股成交額逾16兆

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸Ａ股三大股指昨日開盤漲跌互見，午後滬深兩市繼續震盪走高，成交額穩步放大。截至收盤，滬深兩市成交總額達人民幣三兆六○一三億元（約台幣十六點二兆元），創Ａ股單日成交額新高。上證綜指收漲百分之一點○九，持續站穩在四千一百點以上，報四一六五點二九點，創二○一五年八月以來逾十年新高。

綜合陸股報導，昨日陸股ＡＩ應用題材爆發，商業航天、核聚變、零售、半導體概念股也十分活躍，逾四千一百檔個股上漲。至收盤，深證成指上漲百分之一點七五，報一萬四三六六點九一點；創業板指數上漲百分之一點八二，報三三八八點三四點。滬深兩市及北交所共四一四一檔個股上漲，一一七九檔下跌，平盤有一四四檔。

滬深京昨日成交總額高達三兆六四四九億元（人民幣，下同），其中滬深兩市成交總額三兆六○一三億元，較前一交易日增加四七八六億元。其中，滬市成交一兆四四六二億元，比上一交易日增加一五七○億元，深市成交二兆一五五一億元。

在爆出天量後，大陸華西證券表示，伴隨市場成交額突破人民幣三兆元，Ａ股震盪中樞再度向上突破，春季做多窗口期有望延續。並指出，二○二五年十二月ＰＭＩ和通膨數據優於預期，為春季行情提供支撐。其次，目前場外資金入市意願顯著回升。融資資金、外資等增量資金加速流入，後續保險資金、居民資金等多路場外增量資金入市也值得期待。可關注科技產業行情的擴散。

陸股 滬深股市

