大陸央行定調將適度寬鬆 業界估2026年或降息2次

中國人民銀行（大陸央行）2026年工作會議日前落幕，定調繼續實施適度寬鬆貨幣政策，並強調靈活運用降準、降息等工具以維持流動性充裕。專家分析，預計2026年人行或將降息兩次，降息幅度為20至30個基點。

大陸央行近日指，2026年人行工作會議強調，2026年重點工作包括「繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策」，並提出「把促進經濟高質量發展、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量」，同時要求暢通貨幣政策傳導機制，發揮政策利率引導作用，促進社會綜合融資成本低位運行。

大陸央行主管的《金融時報》提到，人行貨幣政策司司長謝光啟說，2026年將全面貫徹中央經濟工作會議精神，加大逆周期和跨周期調節力度，靈活高效運用降準、降息等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕。

《證券日報》則引述中信證券首席經濟學家明明指出，會議將「促進經濟高品質發展、物價合理回升」兩項目標的重要性前置，顯示貨幣政策更強調對實體經濟的支撐，相關表述重點在於融資成本「低位運行」，而非單純追求利率「下降」。

對後續政策走向，東方金誠首席宏觀分析師王青稱，2026年人行將主要透過下調政策利率、結構性貨幣政策工具利率和個人住房公積金貸款利率，引導企業與居民貸款利率下行，政府與企業債券融資成本亦將跟進下調。

王青預估，2026年人行或將降息兩次，降息幅度為20至30個基點，初步預期上半年與下半年各降息一次；為推動房地產市場止跌回穩，人行亦可能對5年期以上貸款市場報價利率（LPR）進行定向下調。

至於降準，王青認為，2026年人行或降準一至兩次，幅度為0.5至1個百分點，並將主要依靠中期借貸便利（MLF）和買斷式逆回購向市場注入中期流動性。