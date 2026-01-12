陸官方發布「AI+製造」專項方案 料帶動數十兆產業規模

大陸加快推動AI與製造業融合，官方近期推出「AI＋製造」專項方案，明確量化推進路徑。大陸工信部長李樂成點名人形機器人、6G等重點方向，並稱將培育重點行業AI代理（AI Agent）、智慧原生企業。分析估，政策落地有望帶動產業規模擴至人民幣數十兆元。

大陸工信部等八部門近日聯合印發《「人工智慧＋製造」專項行動實施意見》，並同步發布《工業互聯網和人工智慧融合賦能行動方案》，提出到2028年推動不少於5萬家企業實施「AI＋工業互聯網」升級改造。意見提出七大任務、21項措施，促進AI技術與製造業雙向賦能，到2027年將推動3至5個通用大模型在製造業深度應用。

新華社提到，大陸工信部部長李樂成說，中共「十五五」時期（2026至2030年）將以推動高質量發展為主題，縱深推進製造業智能化、綠色化、融合化發展，並聚焦量子科技、人形機器人、腦機介面、深海極地及6G等領域，加強技術攻關與企業培育。他還稱，將培育一批重點行業AI代理與智慧原生企業，並實施傳統產業煥新行動，探索創建零碳工廠和零碳園區。

第一財經引述中國電信研究院戰略發展研究所副所長季鴻指，工業互聯網與AI核心產業規模已突破兆元，兩者深度融合將帶動相關產業規模達數人民幣10兆元，成為驅動大陸經濟增長的關鍵動能。國海證券研報認為，隨「AI＋製造」專項行動實施意見落地，將推動大陸頭部企業加速布局工業大模型與AI代理並促進工業軟體與算法工具創新升級。