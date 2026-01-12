稀土出口管制推升成本預期 陸兩大稀土巨頭連六調漲交易價格

陸兩大國產稀土巨頭包鋼股份和北方稀土9日晚間分別宣布對2026年第1季稀土精礦關聯交易價格進行上調，相比2025年第4季上漲幅度為2.4%。自2024年第3季起，稀土精礦交易價格已連續第6次上調，累計漲幅已達60%。此前在大陸管制稀土出口背景下，助推稀土企業業績增長。行業也迎來高景氣。

經過兩大巨頭調價後，2026年第1季稀土精礦關聯交易價格為不含稅每噸人民幣26,834元。此前六季稀土精礦交易價格分別為每噸人民幣26,205元、19,109元、18,825元、18,618元、17,782元、16,741元，較上期增幅分別為37.1%、1.5%、1.1%、4.7%、6.2%。

包鋼股份控股股東包鋼集團擁有白雲鄂博礦資源開發權利，具備年產45萬噸稀土精礦的生產能力；而北方稀土則是採購包鋼股份的稀土精礦後，將其冶煉分離、加工，包鋼集團形成了從上游採選冶，到中游加工，再到稀土永磁材料生產的產業鏈閉環。

這兩家上市公司同屬包頭鋼鐵（集團）有限責任公司下轄，每年圍繞稀土精礦產生規模巨大的關聯交易。包鋼股份曾估計2025年向北方稀土的關聯銷售金額將超人民幣106億元，原因為「預計售價上漲」。

稀交所最新數據顯示，12日稀土主流產品價格大幅上漲，氧化鐠釹均價每噸上漲人民幣1.12萬元；金屬鐠釹均價每噸上漲人民幣1.17萬元。延續上周勢頭繼續上行，出口管制新訊息推高成本價格預期。

根據中國稀土行業協會數據，2025年多數稀土價格均出現上漲，輕稀土中氧化釹均價為每噸人民幣50.87萬元，年漲27.4%；重稀土中，99.99%氧化鋱均價為每噸人民幣673.87萬元，年漲17.2%。

展望2026年，在政策調控和下游需求回暖的雙重推動下稀土價格延續上行態勢。東方證券分析，在淡季不淡情況下，2026年供需兩端持續抬升稀土價格中樞，稀土仍處於大周期起點，受益稀土產業供給格局持續優化，上游冶煉加工企業因配額的稀缺性，有望在產業鏈利潤分配中佔據主導地位，形成產品數量可控，價格溫和上漲，利潤穩步提升的高質量發展格局。

大陸商務部在去年10月發布公告，對境外相關稀土物項及技術實施出口管制，也是中方首次將出口管制權延伸至境外，同時新增技術控管，形成完整管制體系。此外，6日宣布禁止稀土等兩用物項向日本軍事用戶、軍事用途及助日軍事實力提升的最終用途出口。