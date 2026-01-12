反補貼爭端軟著陸！陸宣布：中歐就大陸電動車「價格承諾」達成協議

中歐在大陸電動汽車反補貼爭端上取得重大進展，雙方已就「最低價格方案」達成協議。大陸商務部12日宣布，歐方將發布相關指導文件，大陸電動車製造商可依此提交價格承諾申請，符合條件的企業將可用價格承諾替代反補貼關稅。中國機電商會形容，中歐在電動車反補貼案上實現「軟著陸」。

歐盟在2023年10月對大陸電動汽車發起反補貼調查，並在一年後結束調查，於2024年10月29日起在未來5年內對相關產品徵收7.8%至35.3%的反補貼稅，合計一般關稅後最高將達45.3%。此後，歐中持續就「最低價格」等解決方案進行協商。

大陸商務部在12日下午發布「關於中歐電動汽車案磋商進展的通報」。通報表示，中歐就歐盟對陸電動汽車案進行了多輪磋商。雙方一致認為，有必要向對歐盟出口純電動汽車的大陸出口商，提供關於價格承諾的通用指導，以便大陸出口商可通過更加實用、有針對性且符合世貿組織（WTO）規則的方式，「解決相關關注」。

這份通報表示，為此，歐方將發布「關於提交價格承諾申請的指導文件」，並在文件中確認，歐方將秉持非歧視原則，根據WTO規則有關規定，對每一項價格承諾申請，適用相同法律標準，並以客觀和公正的方式進行評估。

大陸商務部表示，這充分體現了中歐雙方的對話精神和磋商成果。中歐雙方有能力、有意願，在世貿組織規則框架下，通過對話磋商妥善化解分歧，維護中歐及全球汽車產業鏈供應鏈穩定。這不僅有利於中歐經貿關係健康發展，也有利於維護以規則為基礎的國際貿易秩序。

港媒南華早報12日報導指，歐委會已發布指導意見，指導大陸出口商提交價格承諾方案。歐委會表示，大陸出口商可以透過承諾年度出貨量和未來在歐盟的投資計畫來增強其方案的說服力。

央視隨後報導，中國機電商會對此案表示，經過中歐雙方多輪磋商，就妥善解決方案達成一致，成功推動該案實現「軟著陸」。機電商會表示，將鼓勵和支持涉案企業充分利用磋商成果，以價格承諾申請方式，努力爭取自身對歐出口權益，促進中歐相關產業合作健康發展。

中國機電商會也說，妥善解決歐盟對華電動汽車反補貼案，是中歐電動汽車上下游業界的普遍期待，有助於促進中歐相關產業鏈供應鏈的安全穩定，維護中歐經貿合作大局及國際經貿秩序。