逾16兆元！AI概念股帶頭衝 陸股成交額爆出新天量

大陸A股三大股指12日開盤漲跌互見，午後滬深兩市繼續震盪走高，成交額穩步放大。截至收盤，滬深兩市成交總額達到人民幣3兆6,013億元（約合新台幣16.2兆元），創A股單日成交額新高。上證綜指終場收漲1.09%，持續站穩在4,100點之上，報4,165.29點。

據澎湃新聞報導，12日陸股AI應用題材全面爆發，商業航天、核聚變、零售、半導體概念股也十分活躍，逾4,100檔個股上漲。至收盤，深證成指上漲1.75%，報1萬4,366.91點；創業板指數上漲1.82%，報3,388.34點。

滬深兩市及北交所共4,141檔個股上漲，1,179檔下跌，平盤有144檔。

滬深京12日成交總額高達人民幣3兆6,449億元，其中滬深兩市成交總額3兆6,013億元，較前一交易日增加4,786億元。其中，滬市成交1兆4,462億元，比上一交易日增加1,570億元，深市成交2兆1,551億元。

在爆出天量後，大陸華西證券表示，伴隨市場成交額突破人民幣3兆元，A股震盪中樞再度向上突破，春季做多窗口期有望延續：首先，2025年12月PMI和通膨數據優於預期，為春季行情提供基本面支撐。

其次，目前場外資金入市意願顯著回升。年初至今，融資資金、外資等增量資金加速流入，後續保險資金、居民資金等多路場外增量資金入市也值得期待。

華西證券預期，春節前後，科技產業事件催化預期有利於市場風險偏好的維持。行業配置上，可關注科技產業主題行情的擴散：如AI應用、商業航天、機器人、國產替代、核聚變等。另，也可關注受益於大陸官方推動「反內捲」與漲價方向的類股，如化工、有色金屬等。