大陸官媒：實體經濟是命脈 但高端製造受制、內外需失衡成隱憂

中國官媒經濟日報今天發表署名文章，指「實體經濟是國民經濟的命脈與國家競爭力的基石」，但發展面臨不少困難，包括高端及智慧製造等領域發展相對滯後，部分關鍵核心技術仍受制於人，內需不足與外需波動導致部分行業供需失衡。

中國官媒經濟日報今天以「金觀平」署名發表文章，題為「堅持把實體經濟當作發展著力點」。

文章表示，「實體經濟是國民經濟的命脈與國家競爭力的基石」，截至2024年，中國製造業總體規模連續15年保持全球第一，為經濟大盤穩定提供了堅實支撐。

文章表示，實體經濟提供數以億計的崗位，筑牢了社會穩定的民生根基，以及科技創新的實踐土壤，推動創新成果從實驗室走向生產線，幫助突破「卡脖子」難題。

文章表示，中國實體經濟發展面臨不少困難和挑戰。傳統產業轉型升級壓力較大，高端製造、智慧製造等領域發展相對滯後，部分關鍵核心技術仍受制於人。基礎研究薄弱，專利轉化率偏低，企業研發投入強度與發達國家存在差距，科技創新能力仍待提升。

文章又指，企業發展壓力較大，中小企業融資難、融資貴問題突出，同時面臨原材料、勞動力、租金等成本持續上漲壓力，利潤空間被不斷擠壓。內需不足與外需波動疊加，部分行業供需失衡，同質化競爭加劇。

文章表示，鞏固壯大實體經濟根基，要以科技創新為引擎，推動數位化、智慧化改造，應用工業互聯網、智慧製造等新技術，加快產業提質增效。錨定綠色低碳方向，淘汰落後產能，推廣節能降碳技術，發展循環經濟。

文章表示，鞏固壯大實體經濟根基的過程中，發展新興產業和未來產業尤為重要。要強化國家戰略科技力量，引導資本與人才向重點領域集聚。另外，注重服務業優質高效發展，及建立以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。推動中國製造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變。