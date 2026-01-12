快訊

「十五五」產業布局 陸工信部長：聚焦量子科技、人形機器人

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
談及「十五五」規畫布局，大陸工信部長李樂成12日在新華社專訪中表示，將聚焦量子科技、人形機器人、腦機接口、深海極地、6G等領域。（中新社）
今年是大陸實施「十五五」規畫（第15個5年規畫，2026至2030年）的開局之年，大陸工信部長李樂成12日在新華社專訪中表示，打造現代化產業體系必須以先進製造業為骨幹，未來5年將注重未來產業布局，推動未來製造、未來資訊、未來材料等取得新突破，聚焦量子科技、人形機器人、腦機接口、深海極地、6G等領域。

新華社報導，「十五五」規畫建議將「建立現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基」擺在戰略任務的首位。李樂成針對未來5年如何確保工業經濟穩定成長、如何加速推動科技創新與產業創新深度融合等議題，接受訪談。

李樂成說，「十五五」時期，將錨定實現新型工業化推動高品質發展。當中將推進製造業智慧化、綠色化、融合化發展，保持製造業合理比重。他並針對打造現代化產業體系，拋出四點作為。

一是推動傳統產業煥新。李樂成指出，將分產業研究制定改造提升方案。實施「人工智慧+」行動，探索創建一批零碳工廠和零碳園區。

二是加速新興產業躍升。李樂成表示，將實施發展壯大新興產業打造新動能行動，創造一批國家新興產業發展典範基地。進行製造業新技術新產品新場景大規模應用示範，加速新興產業規模化發展。

三是注重未來產業布局。李樂成指出，將進一步強化前瞻布局和統籌規畫，加速建立未來產業投入成長和風險分擔機制，推動未來製造、未來資訊、未來材料等取得新突破。聚焦量子科技、人形機器人、腦機接口、深海極地、6G等領域，強化技術攻關、產品開發、企業培育、生態建設。

四是深化服務型製造成勢。李樂成表示，創新發展服務型製造是提升產業體系整體效能的重要路徑，將統籌推進技術創新、模式創新、產品創新，培育平台化設計、個人化客製化等新模式，壯大彈性生產、雲端製造等新業態，推動工業設計、研發設計向專業化及價值鏈高端延伸。

李樂成提到，2026年大陸工業經濟發展韌性強、潛力大、活力足的優勢條件沒有改變，「當然也面臨一些風險挑戰」，只要堅定信心、迎難而上，用創新的思路、改革的辦法，用足用好優勢條件，完全能夠推動工業經濟行穩致遠。

「十五五」產業布局 陸工信部長：聚焦量子科技、人形機器人

