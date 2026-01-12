具對美談判經驗 大陸任命蔣成華任國際貿易談判副代表

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸人社部12日公告新一批國務院任免名單，其中，任命蔣成華為商務部國際貿易談判副代表（副部長級）。（圖／取自澎湃新聞）
大陸人社部12日公告新一批國務院任免名單，其中，任命蔣成華為商務部國際貿易談判副代表（副部長級）。蔣成華曾任商務部條約法律司副司長、商務部產業安全與進出口管制局局長等職，亦曾深入參與「中美投資協定」談判工作，具有豐富對美談判經驗。

陸媒澎湃新聞報導，蔣成華現年49歲，此前從2023年3月起擔任大陸全國人大外事委員會委員。

蔣成華過去長期在大陸商務部服務，曾任商務部條約法律司副司長、商務部產業安全與進出口管制局局長、條法司投資法律處處長等職。

條法司主責大陸對外競爭、貿易、投資與知識產權等商務法規，安全與管制局則負責制定與執行出口管制政策，涉及兩用物項許可證頒發。而這些都是大陸近年在對外貿易戰上，主要採取的施壓或報復工具。

值得一提的是，蔣成華曾因承擔「中美投資協定」談判和起草「外國投資法」等重大專項工作，於2016年獲選為「優秀中共黨員」。

「中美投資協定」至今仍處於擱置狀態，但據人民網報導，蔣成華是承擔協定談判工作具體處室的負責人，自2012年起，參加了從第7輪到第24輪的每一輪談判，開展了大量工作。期間更多次赴美談判。

根據大陸商務部網站，另一名國際貿易談判副代表為副部長凌激；李成鋼則是現任大陸商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長。

此前，另一名大陸商務部國際貿易談判副代表李詠箑，已於去年7月被免去職務，並在同年10月出任大陸常駐世界貿易組織代表，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。李詠箑過去也長期在商務部條約法律司工作。

