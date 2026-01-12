加拿大總理到訪前夕 陸財政部：願重啟經濟財金對話合作

在加拿大總理卡尼即將於13日起對大陸進行睽違8年的訪問前夕，大陸財政部12日釋出副部長廖岷日前在北京會見加國前總理克瑞強的訊息，廖岷在會面時表示，中方願同加方「恢復重啟經濟財金等領域對話合作」，推動中加關係和中加經貿關係健康、穩定、可持續發展。

大陸與加拿大之間存在「中加經濟財金戰略對話」機制，旨在加強雙方在宏觀經濟政策、貿易、投資、金融、能源、農業和全球經濟治理等領域的交流與合作，首輪對話於2018年11月在北京舉行，共達成50多項成果。此後中加關係在同年12月孟晚舟事件後惡化，此機制亦陷入停擺。

在尋求降低對美貿易依賴的背景下，加拿大總理卡尼將在13日至17日訪問大陸，這是加拿大總理2017年以來首次訪陸，期間將與大陸國家主席習近平會晤，這將是兩人繼去年10月在南韓慶州APEC峰會首次正式會晤後，再度會面。卡尼也將與大陸總理李強等高層與商界會面。加拿大總理辦公室表示，卡尼此行將加強雙方在貿易、能源、農業和國際安全等領域的合作。

在卡尼到訪前夕，大陸財政部12日在官網發布廖岷8日在北京會見克瑞強（Jean Chretien）的消息，並指雙方就中加關係和中加經貿關係、中加雙向投資等議題進行交流。

廖岷表示，去年10月，習近平與卡尼在南韓成功會晤，開啟中加關係新篇章。中方願同加方一道，落實好兩國領導人重要共識，「恢復重啟經濟財金等領域對話合作，推動中加關係和中加經貿關係健康、穩定、可持續發展」。

據中方引述，克瑞強積極評價當前加中關係呈現的良好勢頭，認為加中關係的穩定發展符合兩國人民的利益。他並指，加中經濟高度互補、合作前景廣闊，願繼續為推動加中關係和加中經貿關係的發展貢獻力量。

大陸國家副主席韓正5日已會見克瑞強，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝、人行副行長兼國家外匯管理局長朱鶴新也分別在7日與8日會見了克瑞強。據中方發布，雙方就全球經濟金融形勢、中加經貿關係、中加金融合作等議題進行了交流。