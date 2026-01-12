華龍一號2.0 德陽造躋身核心設備

日前，東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司德陽分公司傳來喜訊：企業成功中標浙江金七門核電專案3號、4號機組常規島輔機設備專案。這標誌著「德陽造」正式躋身「華龍一號2.0」常規島核心設備供應體系。

作為大陸核電名片，「華龍一號」憑藉自主智慧財產權、安全性與高效經濟性，穩居全球三代核電技術第一陣營。此次升級後的「華龍一號2.0」，通過設計優化與技術創新，進一步提升能源轉換效率。常規島作為核電站的「動力心臟」，其輔機設備的性能直接決定機組運行效率與經濟性。東方鍋爐德陽基地將為其研製供貨高壓加熱器、低壓加熱器及除氧器，構成機組「高效熱力迴圈核心」，是保障核電安全穩定運行的關鍵裝備。

浙江金七門核電廠位於寧波市象山縣，規畫建設6台百萬千瓦級壓水堆核電機組，總裝機容量約720萬千瓦。其中1、2號機組已獲核准，3、4號機組採用「華龍一號2.0」堆型，單台額定容量120萬千瓦，設計運行壽命60年。專案全部建成後，預計年發電量550億千瓦時，相當寧波2024年用電量一半，每年可減少二氧化碳排放約4500萬噸，將為長三角經濟圈提供穩定綠色動能，助力「雙碳」目標實現。