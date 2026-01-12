陸擬禁App偷聽偷拍

大陸網信辦近期起草新規，禁止應用程序（App）在無關場景調用相機、麥克風權限。對隱私保護進一步進行規範。

中新社報導，網信辦10日就《互聯網應用程序個人信息收集使用規定（徵求意見稿）》向社會徵求意見。意見稿提出，互聯網應用程序應當僅在用戶主動選擇使用拍照、發送語音、錄音錄像等功能時調用相機、麥克風權限，不得在用戶停止使用相關功能或者無關場景調用相機、麥克風權限。

該意見也引發大陸網友回響，有網友發現，某主流社交App在後台靜默運行時，每小時會啟用麥克風12-15次，每次持續8-12秒。這些音頻數據經過壓縮後，會偽裝成心跳包混入正常網路請求中上傳；此外，部分購物平台App甚至開發了聲紋識別技術，能通過環境噪音判斷用戶所處商圈位置。