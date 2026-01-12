北京AI工程師 平均月薪18萬

據香港星島日報報導，近日公布的《2025年北京市人力資源市場薪酬數據報告》顯示，隨人形機器人、具身智能等新興產業高速發展，催生一批高薪崗位，機器人系統工程師、機器人電氣工程師、具身智能算法工程師月平均薪酬中位值超人民幣2.5萬元，約台幣11.3萬元。

報導稱，人工智能產業化進程提速，專業技術人才缺口持續擴大。據統計，北京AI大模型架構師、自然語言處理工程師、感知算法工程師、AI算子開發工程師月平均薪酬中位值均超過4萬元，約台幣18萬1200元。

算子開發是研發出更有利於在特定硬體（如GPU、NPU）上執行指令工具。

據北京日報客戶端，北京市人力資源與社會安全局發布的2025年北京市人力資源市場薪酬資料報告（第四季）顯示，2025年第四季度，北京市經濟運轉穩中向好，消費市場持續回暖，各重點產業月平均薪酬中位數值穩中有升。 「人工智慧+」加速賦能產業升級，積體電路與智慧製造兩大新質生產力重點領域薪酬成長持續領跑，每月平均薪酬中位數值分別為人民幣1萬6938元（約台幣7萬6729元）、1萬4215元（約台幣6萬4393）。

而在「十五五」規畫強化新質生產力人才支撐政策導向下，2025年四季度專業技術人員薪酬水準穩步上行，平均薪酬中位數達人民幣1萬3264元（約台幣6萬元）。高技能人才技能價值優勢持續擴大，高級技師、技師、高級技能人才月平均薪酬中位數值分別為1萬3273元（約台幣6萬0126元）、1萬1996元（約台幣5萬4341元）、1萬1593元（約台幣5萬2516元）。

報導稱，隨著人工智慧產業化進程加速，大模型商用等領域需求攀升，專業技術人才缺口持續擴大，高端技術人才薪資紅利加速釋放。 AI大模型架構師、自然語言處理工程師、感知演算法工程師、AI算子開發工程師薪酬中位數值均超4萬元人民幣。同期，以人形機器人、具身智慧為核心的商業化落地全面加速，智慧、高階製造業機器人系統工程師、機器人電機工程師、具身智慧演算法工程師薪酬中位數超2萬5000元。