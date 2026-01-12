阿里雲挺進AI硬體戰局 爭奪下一代智能入口、「雲-邊-端」主導權

大陸雲端服務（CSP）龍頭阿里雲全面進軍AI硬體市場，8日至11日舉行的阿里雲通義智能硬體展期間，包括廣和通、實豐文化、優必選等多家產業鏈上下游企業展示與阿里雲合作成果。專家分析，網科大廠入局AI硬體，意在爭奪下一代智能入口及「雲-邊-端」主導權。

科創板日報指，阿里雲發布多模態交互開發套件，集成千問、萬相、百聆三款通義基礎大模型，可應用於AI眼鏡、學習機、陪伴玩具及智能機器人，並與樂聚機器人達成全棧AI合作，新版機器人已接入千問模型。

現場各類AI玩具與機器人亮相。優必選推出AI潮玩陪伴機器人及AI悟空智能機器人，搭載千問大模型及情感AI代理（AI Agent）「點靈」。實豐文化推出AI魔法星、AI飛飛兔等玩具，提供情感聯動、百科問答及語音交互。清華未來實驗室與清敏感知合作推出千手機器人，可語音問答與猜拳。瞳者助盲AI眼鏡整合千問VL、CosyVoice及Paraformer大模型，提供避障、環境描述。

阿里雲通義大模型業務總經理徐棟表示，通義大模型已與AI眼鏡、音箱、鬧鐘及TWS耳機合作，並向晶片、模組等合作夥伴開放能力，由下游企業生產產品。智能硬體新品類仍會湧現。阿里雲與樂聚機器人合作探索「具身大腦+本體+小腦」技術方案，涵蓋工業、科研、商服及家庭場景，除工業機器人外其他方向仍在早期。

除阿里雲外，字節、京東等大廠也入局。IDC中國研究經理孫振亞表示，大廠入局AI硬體本質是在爭奪下一代智能入口及「雲-邊-端」一體化主導權。單純雲端大模型面臨場景落地隔閡，AI硬體可承載大模型下沉至邊緣與終端，形成全天候黏性及數據閉環。