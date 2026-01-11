陸汽車大廠吉利控股 正考慮進軍美國市場

華爾街日報近日報導，大陸汽車大廠吉利控股集團正考慮進軍美國市場。吉利控股全球傳播總監薩特克里夫（Ash Sutcliffe）透露，最快可能於未來24至36個月內公布相關擴張計畫，並稱極氪與領克等品牌可能適合美國市場。

薩特克里夫在國際消費電子展（CES）期間接受Autoline Network採訪時直言，目前最大的問題在於進入美國市場的時機及具體地區選擇。吉利尚未在美國尋找生產基地，但他暗示，旗下品牌Volvo位於南卡羅來納州的裝配廠可能是一個理想地點。不過，Volvo回應稱，現階段未有在該工廠生產吉利汽車的計畫。

華爾街日報還指，若吉利成功進入美國市場，將成為大陸汽車品牌進軍美國的首個重大案例。美國當前對大陸製造汽車課徵高額關稅，並規定自2027年款車型起，禁止使用大陸來源的聯網汽車軟體。薩特克里夫表示，吉利將遵守美國監管環境。

美國知名中型投行韋德布什（Wedbush）董事總經理兼資深股票分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，大陸電動車進入美國市場存在機會，但川普政府可能採取阻撓或限制措施。

美國汽車創新聯盟此前已敦促國會與川普政府，阻止大陸汽車製造商在美國設廠。福特執行長法利（Jim Farley）亦多次警告大陸汽車工業的進展，並計畫推出售價約3萬美元的電動皮卡以應對競爭。同時，共和黨籍參議員莫雷诺（Bernie Moreno）則表示，「美國不能有中國汽車，絕不能有特洛伊木馬」。

事實上，吉利與美國市場早有淵源。2010年，吉利自福特汽車手中收購Volvo全部股權；Alphabet旗下自動駕駛公司Waymo亦在美國街頭部署由極氪製造的Robotaxi。

在此同時，值得注意的是，儘管大陸車市競爭日益激烈，吉利最新財報表現強勁，淨利潤年增達59%，並將年度銷售目標上調至300萬輛。