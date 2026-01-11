快訊

中美AI競賽！大陸領先的機率不超過20% 需先滿足3關鍵條件

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸人工智能（AI）四大巨頭騰訊、阿里、智譜與月之暗面技術負責人罕見同台，10日齊出席清華大學基礎模型北京市重點實驗室舉行AGI-Next前沿峰會。（圖／取自澎湃新聞）
大陸人工智慧（AI）四大巨頭騰訊、阿里、智譜與月之暗面技術負責人罕見同台，10日齊出席清華大學基礎模型北京市重點實驗室舉行AGI-Next前沿峰會，其中提到中美AI差距時，有負責人認為中國在下一代範式中領先的機率不超過20%。源於中美在算力投入結構上的本質差異，美國傾向於投資下一代研究的高風險探索，而中國目前的算力更多被交付與產品化佔據。

出席該峰會包括、阿里巴巴旗下通義千問技術負責人林俊暘、智譜創辦人唐傑，以及月之暗面（Kimi）創辦人兼首席執行官楊植麟。備受矚目的騰訊CEO/總裁辦公室首席AI科學家、前OpenAI核心團隊成員姚順雨則採線上視訊參與。

市場長期以來關注中美AI差距，綜合路透、21世紀經濟、科創板日報、澎湃新聞報導，林俊暘給出20%的保守概率預測，他認為美國在算力投入與研究積澱上仍有優勢，但中國正加速追趕：「00後團隊的冒險精神、營商環境改善以及窮則生變的創新動力，正在縮小差距。」

姚順雨則相對樂觀，他認為中國AI領先全球機率高，但需要滿足三個關鍵條件：

一、突破算力瓶頸，核心在於大陸曝光機技術能否實現突破；

二、培育成熟的市場環境，除了To C領域，需要打造更成熟的To B市場，許多生產力導向的To B模型或應用仍誕生於美國，主因在於美國市場的支付意願更強，商業文化更成熟；

三、強化主觀層面的創新精神，中國雖有大量人才，願意突破新範式、開展高風險探索的人相對較少。這背後涉及經濟環境、商業環境、文化氛圍等多重因素。

姚順雨進一步指出，中國大陸研究文化主要存在兩點需要改進的地方： 一是大陸研究者在探索長期記憶、持續學習等尚未明確可行性的領域，往往會猶豫不前；二是過度關注榜單與數字指標。因此，他呼籲行業從業者能夠擺脫榜單的束縛，堅持做正確的事情，注重產品的實際體驗與長期價值。

面對Agent商業化落地問題，唐杰指出了決定Agent的三個核心要素：價值、成本（Cost）與速度。他強調，首先要看Agent是否解決了真正有價值的人類事務；其次是成本問題，「如果調一個API就能解決問題，但Agent的成本特別大，那就構成了矛盾」。

