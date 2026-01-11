陸2026商務工作重點：提振消費、推進建設強大國內市場

大陸商務部10日至11日在北京召開大陸全國商務工作會議，會中明確2026年八方面工作任務，值得注意的是，與去年工作任務相較，提振消費依然擺在首位，不過相對於去年提到要穩外資外貿，今年陳述上則強調建設強大國內市場、擴大自主開放。

大陸商務部網站訊息指出，會議總結2025年和「十四五」工作，研究「十五五」目標任務，部署2026年工作。大陸商務部長王文濤作工作報告，由國際貿易談判代表兼副部長李成鋼主持會議。

會議強調，2026年是「十五五」開局之年，要完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，堅持穩中求進工作總基調，更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，更好統籌發展和安全，立足商務工作「三個重要」定位，大力提振消費，推進建設強大國內市場，積極擴大自主開放，推動貿易創新發展，拓展雙向投資合作空間等。

其中，會議明確八個方面工作：

一、深入實施提振消費專項行動，優化消費品以舊換新政策實施； 二、推進全國統一大市場建設，推進內外貿一體化； 三、推動貿易創新發展，發展服務貿易； 四、塑造吸引外資新優勢，有序擴大服務領域自主開放； 五、對接國際高標準經貿規則，全面深入實施自貿試驗區提升戰略； 六、有效實施對外投資管理，引導產供鏈合理有序跨境布局； 七、深化多雙邊經貿合作； 八、是防範化解風險，完善涉外法治體系等。

作為對照，2025年的商務工作前三項任務分別是：推進提振消費專項行動、全力以赴穩外貿、促進吸引外資「穩存量擴增量」等。相較之下，今年強調內部市場建立，也凸顯今年大陸官方在商務工作任務面對內外情勢的變化。

大陸發改委去年底記者會指出，下一步將堅持問題導向，縱深推進全國統一大市場建設。把有利於全國統一大市場建設的各項制度規則立起來。推動出台妨礙建設全國統一大市場事項清單。

去年中央經濟工作會議提出，要堅持內需主導，建設強大國內市場。人民日報10日刊出署名「鐘才平」文章指出，下一步，要統籌促消費和擴投資，堅持消費和投資兩手發力、互動協同，合力提升國內市場的成長性和穩定性，加快形成更多由內需主導、消費拉動、內生增長的經濟發展模式。