快訊

高市早苗回應陸禁稀土輸日！警示北京「若脅迫各地恐不得了」

去年才跟陳芳語分手…血肉果汁機拋震撼彈！鼓手彥文無預警被退團

黃國昌成立新北後援會 宣布將訪美關切軍購與高層互訪

聽新聞
0:00 / 0:00

供過於求風險加劇 陸今年碳纖維產能將首超海外總和

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
為讓產品減重提質，碳纖維被使用在大陸國產高端電動車上，小鵬汽車也引入碳纖維在高端車款中。（新華社）
為讓產品減重提質，碳纖維被使用在大陸國產高端電動車上，小鵬汽車也引入碳纖維在高端車款中。（新華社）

大陸碳纖維面臨嚴重產能過剩問題，預計預計今年大陸碳纖維總產能將首次超過海外碳纖維合計產能。這也迫使大陸碳纖維行業邁入高端轉型。

碳纖維被譽為「新材料之王」，其集低重量、高強度、耐腐蝕於一體，同時也是石油、煤炭資源化利用的關鍵路徑。近年來，隨著新能源、電動汽車和航空航天等領域快速發展，全球對碳纖維的需求不斷擴大。

中國能源報報導，山西實現T1000級高性能碳纖維量產，標誌著大陸國產高性能碳纖維規模化量產實現關鍵性突破，顯示大陸企業開始在高端產品上發力。

「T」代表拉伸強度（Tensile strength）的首字母，而數字則表示碳纖維的拉伸強度等級。等級較低的T300拉伸強度約為3530兆帕（MPa），較高的T1100則可達7000MPa以上。

電動汽車和新能源為大陸重要的新興產業，同時，大陸碳纖維需求量和產量同樣位居世界前列。去年大陸碳纖維總需求已達8.4萬噸，年增21.7%。大陸碳纖維產能主要集中在華東、東北和西北三大區域，且國產化進程不斷推進。2024年大陸國產碳纖維供應量佔大陸總需求的80.1%，年增27.6%。風機葉片、光熱等領域的碳纖維材料供應已基本實現進口替代。

值得注意的是，2025年大陸碳纖維產能利用率較低，產能擴張速度已超過需求增長速度，過剩風險正在加劇。

目前大規模工業化生產的碳纖維主要有兩種：一種是聚丙烯腈基碳纖維，其市佔可佔全世界市場總份額的90%左右；另一種是瀝青基碳纖維。前者的優勢在於可以做到高強度，後者可以做到高模量，應用在不同需求場景中。

面臨供過於求局面，大陸業者正轉向高端產品發展，但大陸碳纖維高端供給能力仍存在短板，T300面臨產能過剩危機。另外，雖然已基本實現T800的穩定量產及T1000的試驗量產，但高等級標號仍缺乏體系化。

纖維 高端 電動汽車

延伸閱讀

大陸減少對電池行業的出口補貼 分析師：有助解決惡性競爭

今年4月川普與習近平舉行會晤前 美撤銷陸無人機進口禁令

大陸上月出口看增3.5%

大陸鼻病毒升溫…疾管署曝台灣現況 專家籲幼兒「這症狀」要注意

相關新聞

棄美籍的81歲「中刻蝕機之父」擬售股 套現近1億

據中國半導體龍頭中微公司8日公告，被譽為「中國刻蝕機之父」的中微公司創始人、董事長、總經理尹志堯計畫自公告披露之日起15...

加速趕超SpaceX 大陸將新增逾20萬顆衛星

據國際電信聯盟（ITU）官網顯示，中國大陸在2025年最後一周向ITU申報了多個衛星星座計劃，申報總規模超20萬顆。與此...

陸2026商務工作重點：提振消費、推進建設強大國內市場

大陸商務部10日至11日在北京召開大陸全國商務工作會議，會中明確2026年八方面工作任務，值得注意的是，與去年工作任務相...

「死了麼」App暴紅／中國「孤獨經濟」 估值5.8兆元

第7次人口普查數據顯示中國單身人口已達2.46億，獨居戶佔比攀升至25%。中國社科院2023年的調查顯示，38%的受訪者...

港高鐵增直達南京、無錫、合肥站 旅業振奮「非常好」

大陸鐵路26日實施新一季度列車運行圖。屆時，大陸多個城市，如江蘇南京、江蘇無錫、安徽合肥等將開通直達香港的高鐵，大陸居民...

豪客狂掃新盤 香港本月成交上看2000宗

2026年首個發售新盤旗開得勝。新鴻基地產旗下西沙SIERRA SEA第2A期，挾歷年首輪銷售票王大收旺場，10日以價單...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。