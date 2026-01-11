供過於求風險加劇 陸今年碳纖維產能將首超海外總和

大陸碳纖維面臨嚴重產能過剩問題，預計預計今年大陸碳纖維總產能將首次超過海外碳纖維合計產能。這也迫使大陸碳纖維行業邁入高端轉型。

碳纖維被譽為「新材料之王」，其集低重量、高強度、耐腐蝕於一體，同時也是石油、煤炭資源化利用的關鍵路徑。近年來，隨著新能源、電動汽車和航空航天等領域快速發展，全球對碳纖維的需求不斷擴大。

中國能源報報導，山西實現T1000級高性能碳纖維量產，標誌著大陸國產高性能碳纖維規模化量產實現關鍵性突破，顯示大陸企業開始在高端產品上發力。

「T」代表拉伸強度（Tensile strength）的首字母，而數字則表示碳纖維的拉伸強度等級。等級較低的T300拉伸強度約為3530兆帕（MPa），較高的T1100則可達7000MPa以上。

電動汽車和新能源為大陸重要的新興產業，同時，大陸碳纖維需求量和產量同樣位居世界前列。去年大陸碳纖維總需求已達8.4萬噸，年增21.7%。大陸碳纖維產能主要集中在華東、東北和西北三大區域，且國產化進程不斷推進。2024年大陸國產碳纖維供應量佔大陸總需求的80.1%，年增27.6%。風機葉片、光熱等領域的碳纖維材料供應已基本實現進口替代。

值得注意的是，2025年大陸碳纖維產能利用率較低，產能擴張速度已超過需求增長速度，過剩風險正在加劇。

目前大規模工業化生產的碳纖維主要有兩種：一種是聚丙烯腈基碳纖維，其市佔可佔全世界市場總份額的90%左右；另一種是瀝青基碳纖維。前者的優勢在於可以做到高強度，後者可以做到高模量，應用在不同需求場景中。

面臨供過於求局面，大陸業者正轉向高端產品發展，但大陸碳纖維高端供給能力仍存在短板，T300面臨產能過剩危機。另外，雖然已基本實現T800的穩定量產及T1000的試驗量產，但高等級標號仍缺乏體系化。