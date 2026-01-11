快訊

加速趕超SpaceX 大陸將新增逾20萬顆衛星

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國2025年12月申請新增20萬顆衛星，意味著衛星頻軌資源申請已上升至國家戰略層面。示意圖。（圖／取自微博）
據國際電信聯盟（ITU）官網顯示，中國大陸在2025年最後一周向ITU申報了多個衛星星座計劃，申報總規模超20萬顆。與此同時，美國聯邦通信委員會（FCC）批准下一代衛星星座計劃，授權馬斯克旗下的SpaceX在現有已部署8,000顆衛星的基礎上，增加部署運營7,500顆Gen 2星鏈衛星。顯示中美衛星競爭白熱化。

科創板日報報導，本次衛星頻譜軌申報運營主體全面擴容，涉及中國星網、上海垣信、中國移動、中國電信、無線電頻譜開發利用和技術創新研究院（無線電創新院）、國電高科、航天馭星、銀河航天等多家公司機構。

其中，規模最大的兩個星座為無線電創新院CTC-1和CTC-2，衛星規模均為9萬6,714顆。公開訊息顯示，無線電創新院於2025年12月30日在雄安新區登記註冊，是大陸無線電管理技術領域首家以技術創新和成果轉化為目標的新型研發機構。

上證報報導，綜合上海社會科學院信息研究所副所長丁波濤及頭部商業衛星公司的專家分析，這意味著衛星頻軌資源申請已上升至大陸國家戰略層面。無線電創新院作為中國大陸衛星互聯網「國家隊」，整合產業資源，發揮中國超大規模市場優勢，加快大陸產業趕超SpaceX。

國際電聯在2019年曾對星座運營商更新部署節點要求，即在報請發射材料後的7年後，非地球同步軌道衛星星座運營商們，需要在2年內發射10%的衛星，5年內發射50%，並在7年內全部部署完成。若星座項目未能按這些節點或在總共14年的所給時間內發射足夠多的衛星，其頻譜權利將按屆時實際發射數量按比例縮減。

由於衛星頻譜與軌道資源具有稀缺性，採「先到先得」分配，且有階段性投放要求，進一步加速了全球太空資源競爭。國際電聯統計數據，低地球軌道理論上可容納衛星總數約6萬顆。截至2025年5月12日，全球在軌低地球軌道衛星數量約為10,824顆，當前低地球軌道資源的利用率約為18.0%。

中郵證券數據顯示，目前美國在軌航天器數量全球領先，佔比達75.94%，中國約佔全球數量的9.43%。中美雙方仍有一定的差距。

